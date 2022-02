Schmergow hat's erwischt: Es war nicht der letzte Sturm

Mittelmark

Stürmisches Wetter hält die Einsatzkräfte rund um Brandenburg weiterhin in Atem. Während in den ersten Dörfern die Aufräumarbeiten laufen, werden andere Ortslagen von neuen Orkanböen getroffen. Die Schadenslage ist uneinheitlich. Zahlreiche Gemeinden zwischen Pritzerbe und Rädel sind bislang glimpflich davon gekommen. Doch in einzelnen Kommunen hat das Sturmtief „Ylenia“ eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Sie wie zum Beispiel in Schmergow am südlichen Havelufer.

Schmergower Feuerwehrleute helfen am Anglerheim. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Das wird wohl noch nicht alles gewesen sein“, sorgt sich Ortsvorsteher Reinhard Keding angesichts weiterer für das Wochenende angekündigter Unwetter. Möglicherweise bedingt durch die Niederungslage an der Havel tobte sich der Sturm in der Nacht zum Donnerstag in seinem 830 Einwohner zählenden Heimatdorf besonders aus. Reihenweise stürzten Bäume auf Privatgrundstücken, entlang der Landesstraße 90 nach Phöben, an den Erdelöchern und auf dem Kita-Gelände um. Zum Glück wurde bislang kein Mensch verletzt.

Schmergows Ortswehrführer Alexander Till. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Freiwillige Feuerwehr Schmergow war am Donnerstag seit 5 Uhr im Einsatz, um Gefahrenlagen zu beseitigen. „Angesichts der Wettervorhersage richten wir uns auf weitere Alarmierungen ein“, sagte Ortswehrführer Alexander Till der MAZ. Die Kameraden waren unter anderem auch auf dem Vereinsgelände der Angler im Einsatz. Dort musste ebenfalls ein umgestürzter Baum beseitigt werden. Das benachbarte Vereinsheim wurde nicht getroffen.

Bauhof in Schmergow

Der Bauhof der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) rückte ebenfalls nach Schmergow aus. Eine riesige Pappel war auf das Kita-Grundstück gefallen, hatte ein Zaunfeld beschädigt und eine Schaukel demoliert. Außerdem musste eine Tanne auf dem Hof gefällt werden. Der Kita-Betrieb im Haus war nicht beeinträchtigt.

In Schmergow werden die ersten Dächer repariert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gut zu tun hatte bereits in den frühen Morgenstunden der Deetzer Dachdeckermeister Jan-Pierre Agthen. In Schmergow waren mehrere Notreparaturen fällig. „Zum Glück wurden keine kompletten Dächer abgedeckt. Aber hier und da gibt es Ziegelschäden oder abgerissenes Blech“, berichtete der Dachdecker. Ortsvorsteher Keding fand noch am Donnerstagmorgen lobende Worte für Feuerwehrleute, Bauhof-Mitarbeiter und Handwerker: „Toll, wie die Leute anpacken. Dafür ein herzliches Dankeschön!“

Ein Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßenwesen räumt die L 90 zwischen Schmergow und Phöben frei. Quelle: Frank Bürstenbinder

Andere Regionen im Altkreis Brandenburg blieben von ähnlichen Verwüstungen verschont. In ganz Potsdam-Mittelmark gab es in der ersten Sturmnacht 80 wetterbedingte Feuerwehreinsätze. „Das waren deutlich mehr als beim Sturmtief Nadia Ende Januar“, sagte Kreisbrandmeister Jens Heinze auf Nachfrage. Vor allem waren es umgestürzte Bäume, die zu Verkehrsbehinderungen führten. In Michendorf wurde eine Kita von einem Baum getroffen. Allerdings war die Lage nicht so schlimm wie zunächst befürchtet. „Wir hatten Glück im Unglück. Doch die Gefahr ist noch nicht vorbei“, warnt Kreisbrandmeister Heinze.

Diese Kiefer stürzte auf das Schenkenberger Kirchengelände. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bis zum Sonnabend sollen sich über Potsdam-Mittelmark weitere Sturmfelder austoben. So kamen im Laufe des Donnerstags für die Freiwilligen Feuerwehren dutzende Einsätze dazu. In Schenkenberg stürzte zum Beispiel ein Baum auf das Kirchengrundstück in der Kirschenallee. Im Jeseriger Akazienweg kippte eine Tanne auf ein Einfamilienhaus. Der Eigentümer konnte den Baum beim Eintreffen der Feuerwehr mit einem Bagger selbst auf den Boden befördern.

Nach Dretzen und Rogäsen

Mehrere Einsätze gab es auch im Amt Ziesar. Ab 5 Uhr folgte Schlag auf Schlag. Ein Baum versperrte den Fiener Weg. Danach ging es für die Kameraden auf die Landstraße zwischen Bücknitz und Rogäsen, nach Dretzen und ins Stadtgebiet von Ziesar zum Mühlentor, wo ebenfalls ein Baum zu beseitigen war.

Diese Tanne fiel auf ein Jeseriger Einfamilienhaus. Quelle: Frank Bürstenbinder

Auch zwischen Havel und Beetzsee gab es Alarmierungen. „Die Schäden halten sich in Grenzen. Doch die stundenlange Dauer der Notrufe wird für die ehrenamtlichen Kräfte zur Belastung“, so Amtsdirektor Guido Müller. Unter anderem stürzte in Ketzür ein Baum auf eine Garage. Ausrücken mussten die Feuerwehren auch in Fohrde und Hohenferchesar. In Kloster Lehnin war die Landesstraße 88 zwischen Nahmitz und Netzen zeitweise durch Astwerk blockiert. Dort war die Nahmitzer Feuerwehr im Einsatz.

Eine Orkanböe hat den Anhänger dieses Lkw-Gespanns zwischen Schmerzke und Neuschmerzke umstürzen lassen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für eine längere Verkehrsbehinderung auf der B 102 sorgte ein polnisches Lkw-Gespann am Donnerstagmittag. Zwischen Schmerzke und Neuschmerzke hatte eine Orkanböe den Anhänger umgeblasen. Während der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr über Rietz und Prützke umgeleitet. Bei Sturm gelang es den Abschleppern von Brameier den Anhänger aufzurichten und die Fahrbahn wieder freizumachen. Für die nächsten Tage rechnen Meteorologen mit weiten Sturmtiefs, die auch über das Havelland und den Fläming ziehen.

Von Frank Bürstenbinder