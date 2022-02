Schmergower Angler tauschen Rute mit Säge

Schmergow

Die Schmergower Korbweiden sind berühmt. 1959 schaffte es die uralte Allee in den Defa-Märchenfilm „Das Feuerzeug“. Der hohle Eichenstamm, in dem drei Hunde drei Tore bewachen, wurde zwar künstlich errichtet, aber es reichte für einen Schwenk über den Bauernweg, der den zu den Erdelöchern gehörenden Angelteich mit der Ketziner Straße verbindet. Dass es die betagten Bäume heute noch gibt, ist auch den Schmergower Anglern zu verdanken. Die Mitglieder tauschen einmal im Jahr ihre Ruten mit Sägen und Astscheren, um abschnittsweise für einen Rückschnitt zu sorgen.

Korbweiden in Schmergow sind alt

Bereits im dritten Jahr waren die Petrijünger unter Leitung von Michael Keding auf der Allee unterwegs. „Zwölf Weiden wurden im Februar in Absprache mit der Naturschutzbehörde und der Gemeinde zurückgeschnitten. So sehen die Korbweiden dauerhaft jung aus. Anderenfalls würden die Bäume irgendwann auseinanderbrechen“, würdigt Schmergows Ortsvorsteher Reinhard Keding das Engagement der Angler. Die Korbweiden bestimmen seit vielen Jahrzehnten das Bild der Schmergower Feldmark. Wer einmal ihre Pflanzung in Auftrag gegeben hat, weiß heute niemand mehr. Die Alten sagen noch heute Gehrenweg zu dieser Baumallee – vielleicht ein Hinweis auf den einstigen Pflanzer.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rohware für Korbflechter

Die Schmergower Weiden lieferten mit ihren Ruten einst wichtige Rohware für Korbflechter, die daraus Tragehilfen aller Art produzierten. Das entfernte Astwerk bleibt als Deckung für Niederwild an der Allee liegen. Insgesamt haben die Angler bereits 50 Korbweiden fachgerecht zurückgeschnitten und so für die nächste Generation erhalten.

Vereinsheim für Schmergower Angler

Der Schmergower Anglerverein wurde schon 1962 gegründet. Bis zur Wende konnten die Mitglieder ihrem Hobby auf einem Pachtgrundstück am Trebelsee nachgehen. Nach 1991 zogen die rund 50 Mitglieder zu den Erdelöchern um. Sogar ein kleines Vereinsheim wurde in Eigenleistung errichtet. Die Pflege der Korbweidenallee haben sich die Angler auf die Fahne geschrieben, weil es für sie zur Erhaltung des natürlichen Umfeldes gehört.

Von Frank Bürstenbinder