Brandenburg/H

Sie legen den Finger in Wunden und erfassen den Kern, ohne bösartig zu sein – die Karikaturen des im Beetzseedorf Radewege lebenden Paul Pribbernow treffen den Nerv des Betrachters.

Zur Galerie Paul Pribbernow versteht es, mit seinen Karikaturen den Finger in die Wunde zu legen.

Die Ausstellung „ Paul Pribbernow – Karikaturen“ im Bürgerhaus in der Altstadt in Brandenburg an der Havel zeigt nun die beeindruckende Themenbandbreite des Künstlers, der sich das Zeichnen von Karikaturen selbst beigebracht hat. Neben zahlreichen Karikaturen, die hier teilweise zum ersten Mal in Farbe ausgestellt werden, beweist der Künstler, dass er jedoch nicht nur Satire kann.

Zeichnerisch gegen alles und jeden

Zuallererst schießt der am 11. November 1947 in Holbeck im Landkreis Luckenwalde geborene Pribbernow auf den im Bürgerhaus ausgestellten Bildern jedoch erst einmal gegen alles und jeden: gegen die Arzneiindustrie, den Handywahn, die Angst der Alten vor der Jugend und der damit einhergehenden Veränderung, den Unwillen, sich auf Veränderungen wie den Klimawandel einzustellen und vielleicht sogar etwas dagegen zu unternehmen sowie gegen die Angst vor dem und den Fremden.

Der Karikaturist Paul Pribbernow. Quelle: Uwe Hoffmann

Pribbernows Zeichnungen des bundesdeutschen Alltags sind dabei exakt, scharfsinnig und detailreich – er vermag so Augen zu öffnen und das Übersehende ins Bild zu bringen. Dass der Künstler aus Brandenburg stammt, ist dabei eine große Hilfe. Pribbernow kennt die Macken und Vorlieben seiner Landsmänner und -frauen, deren Schwächen und Humor, und schafft es, dass diese über sich selbst schmunzeln können.

Ein schmerzhafter Blick in den Spiegel

Falls das Schmunzeln nicht gefriert, denn der Blick in den Spiegel ist nicht immer schön, sondern auch oftmals schmerzhaft und aufrüttelnd. Wenn beispielsweise auf einer Zeichnung die betuchte deutsche Kundin die asiatische Näherin mit Blick auf das Preisschild argwöhnisch fragt, ob denn nun alle Hemden 99 Cent kosten oder nur eins, dann stellt sich unweigerlich die Frage nach den Auswirkungen der allgemeinen „Geiz ist geil“-Mentalität.

Oder wenn sich ein Bild weiter die wohlgenährten Yachturlauber, deren Boot ausgerechnet Fortuna heißt, feststellen, dass man die nach Hilfe winkenden Flüchtlinge auf dem sinkenden Boot am Horizont vielleicht zurück grüßen sollte, so verweist das auf eine Gesellschaft, die zwar satt ist, aber denen, die es am nötigsten brauchen, nichts abgeben will. Sei es aus Ignoranz oder aus purer Bequemlichkeit.

Verschnaufen mit Holzskulpturen

Wem das allerdings zu politisch ist, beziehungsweise wer eine kurze Auszeit vom Blick in den Spiegel braucht, für den hält die Ausstellung zudem erstmals selbst geschnitzte Holzskulpturen und kleine von Pribbernow angefertigte Kinderporträts bereit.

Die Bandbreite der Themen, welche Pribbernow in seinen Zeichnungen anspricht, ist enorm. Quelle: Tobias Wagner

Dieser verarbeitet seit Jahrzehnten Eindrücke und Erfahrungen am eigenen Küchentisch zu seiner Kunst. Schon zu DDR-Zeiten brachte es Pribbernow mit seinen Karikaturen zu einer gewissen Berühmtheit. Sie erschienen im Eulenspiegel, nach der Wende auch im Nachrichtenmagazin Der Spiegel sowie in regionalen und überregionalen Zeitschriften.

Bereits vor der Wende den Nerv getroffen

Dass der Karikaturist bereits vor der Wende den Nerv seiner Ausstellungsbesucher traf, beweisen alte Gästebücher, die ebenfalls im Bürgerhaus ausgestellt sind. So schrieb ein gewisser Matthias S. aus Cottbus am 20. August 1983: „Ich bin erschüttert, wie manche Erscheinungen unseres Friedensstaates verfälscht werden. (...) Die Zeichnungen sind gut –aber der Inhalt?“.

Darauf liefert ein C.P. aus Cottbus genau die Antwort, die nicht nur vor 36 Jahren galt, sondern nach wie vor aktuell ist: „Wir dürfen die Augen nicht vor der Realität verschließen. Leider brauchen wir immer wieder Künstler, die uns daran erinnern.“ Und Pribbernow gehört ohne Frage zu diesen Künstlern.

Die Ausstellung läuft bis zum 18. August 2019. Das Bürgerhaus in der Bäckerstraße 14 hat täglich von 10-13 Uhr, Donnerstags von 10-17 Uhr und am Wochenende von 14-17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Tobias Wagner