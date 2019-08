Schmerzke

Ein versuchter Einbruch endete am frühen Mittwochmorgen für einen Betreuer in einer kirchlichen Wohnstätte in Schmerzke im Krankenhaus. Der 39-Jährige hörte, wie zwei Männer mit einem Stein gegen die Eingangstür des Hauses schlugen. Als er daraufhin die Tür öffnete, schlug ihm einer der Täter eine Glasflasche gegen den Kopf.

Obwohl der Mann dabei eine Platzwunde erlitt, verfolgte er die weglaufenden Einbrecher. Die Täter warfen ihm eine weitere Glasflasche entgegen, die ihn am Oberkörper verletzte. Eine sofort von der Polizei eingeleitet Suche nach den flüchtenden Männern blieb erfolglos. Der 39-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs und gefährlicher Körperverletzung.

Von MAZ