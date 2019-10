Schmuddelecke: Brandenburger wünschen sich mehr Sauberkeit in der Steinstraße 38

Das Wohn- und Geschäftshaus in der Steinstraße 38 wurde 1911 nach einem Entwurf des Architekten Erich Blunck errichtet und ist denkmalgeschützt. Der an den Steintorturm angebaute dreigeschossige Putzbau hat eine Fassade in historisierenden Formen und ein Erdgeschoss mit zur Straße in Rundbogenarkaden geöffneter, überwölbter Fußgängerpassage.

Der Steintorturm diente im Mittelalter zur Sicherung des Steintors in der Brandenburger Neustadt und als Gefängnis. Im Jahr 1886 begann der Historische Verein der Stadt, die Räumlichkeiten des Turmes als Ausstellungsfläche zu nutzen. Aus diesen Anfängen entwickelte sich das heutige Stadtmuseum, zu dem sowohl das Museum im Steintorturm als auch das Museum im Frey-Haus gehören.