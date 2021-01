Plötzlich war alles weiß. Mit heftigem Schneefall ist am Mittwochabend ein Wintergewitter über Ziesar gezogen. Mehrere Blitze erhellten die Altstadt, gefolgt von kräftigen Donnerschlägen.

Schnee, Blitz und ein bisschen Donner: Winter-Wunderland in Brandenburg an der Havel und Ziesar

