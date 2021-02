Schnee, Eis und Kälte – so hat der Winter Brandenburg an der Havel im Griff

Brandenburg/H

Das gab es schon lange nicht mehr: Der Winter hat die Stadt Brandenburg an der Havel und ihre Einwohner voll im Griff. Mit der angekündigten Wetterfront kam der mehrtägige Schneefall und hüllte die gesamte Stadt in ein weißes Kleid. So zeigt sich vor allem in

der Innenstadt, dass kaum jemand unterwegs ist. Wer nicht unbedingt hinaus muss, bleibt zuhause. Die Geschäfte haben wegen Corona ohnehin zwangsweise geschlossen. Deutlich leerer sind so Haupt- und Steinstraße. Nahezu gleiches gilt für den Verkehr auf den Straßen.

Abgesehen davon, dass es sehr beschwerlich ist, sich mit dem Auto durch den aufgewühlten und kaum geräumten Schneematsch zu wühlen, lässt mancher sein Fahrzeug lieber gleich unter der weißen Haube stehen und geht zu Fuß.

Permanent unterwegs sind seit Montag die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe, um Schienen und Weichen frei von Schnee und Eis zu halten. Mit einem Spezialschneepflug wird pausenlos das Gleisnetz abgefahren und beräumt. Zusätzlich sind drei Teams aus der Technik unterwegs, um mit Stemmeisen und Brenner die Weichen eisfrei zu machen. Unter ihnen auch Marcus Knoll und Volker Lenze.

Spaß im Schnee haben auch die Kinder der Kuschelkita in der St-Annen-Promenade. Quelle: Rüdiger Böhme

Ganz anders sehen den Schnee die Kinder, wie die der Kuschelkita. Mit Schlitten ausgerüstet zogen sie durch die St.-Annen-Promenade zum nächsten kleinen Rodelhügel. Dazwischen machten sie kurz Pause, um sich im Schnee auszutoben.

Etwas ruhiger war der Tag bei Markus Mertins. Nach dem Homeschooling mit der Tochter zog es ihn hinaus, um die Schneepracht per Foto festzuhalten. Denn wer weiß, wann es diese in der Region so wieder einmal zu erleben gibt.

Auf der zugefrorenen Havel zwischen Salzhof- und Heinrich-Heine-Ufer machten es sich dutzende Wildenten und Tauben bequem. Bis die dreijährige Viktoria mit ihrer Mutti Natalia Buchanez kam. Zu der Uferpromenade gleich

Sofort dicht umringt waren die kleine Viktoria und ihre Mutti Natalia Buchanez, als sie am Ufer der Havel die Tauben und Enten fütterten. Quelle: Rüdiger Böhme

neben dem Mops unterhalb der Jahrtausendbrücke waren beide gekommen, um die gefiederten Gesellen etwas zu füttern. Kaum hatten sie die ersten Krummen verstreut, waren die Vögel kaum noch zu halten und umkreisten wie wild die Beiden.

Die weiße Pracht soll sich noch eine Weile halten. Wichtig ist, sich vorsichtig zu bewegen und vor allem auf keinen Fall zu nah an die Ufer zu kommen. Es kann da schon glatt sein und schnell ist man ausgerutscht und landet durch die viel zu dünne Eisschicht im kalten Nass.

Lieber eine Schneeballschlacht auf einer der zahlreichen Wiesen oder einfach nur beim Spaziergang den Winter genießen und dann nach Hause und sich mit einem heißen Tee oder Grog wieder aufwärmen.

Von Rüdiger Böhme