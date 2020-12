Brandenburg/H

Das entwickelt sich doch gut: Erst vor Kurzem hat der ökologische Verkehrsclub ( VCD) in Brandenburg an der Havel angekündigt, noch mehr Fahrrad-Reparaturstationen in der Stadt hochziehen zu wollen – und schon rückt die Umsetzung ganz nah. Denn die Stadt hat weiteren Standorten zugestimmt und Geld ist auch da. Das teilt Projektinitiator Frank Träger nun mit.

Fördergelder vom Land

Anfang September wurde die erste Fahrrad-Reparaturstation am Studentenwohnheim der Technischen Hochschule in der Zanderstraße eröffnet. Die blaue Säule ist mit einer Luftpumpe für alle Ventilarten sowie gängigem Werkzeug für die rasche Pannenhilfe ausgestattet. Sie kann rund um die Uhr kostenfrei genutzt werden. „Die Annahme durch das Umfeld und Resonanz von den verschiedenen Nutzern und Profiteuren war großartig“, freut sich Frank Träger.

Darum soll diese Erste Hilfe für Drahtesel auch an anderen zentralen Orten entstehen. Nach Begehung mit Peter Reck, Fachgruppenleiter Straßen und Brücken, sowie dem städtischen Fahrradverkehrsbeauftragten Jens Tober ist klar, dass die nächsten Stationen am Hauptbahnhof sowie am Bertolt-Brecht-Gymnasium aufgebaut werden.

„Da sind wir uns schnell einig geworden“, berichtet Frank Träger. Finanziert werden die Säulen aus dem Förderprogramm „Nachhaltige Entwicklung – Lokale Agenda 21“ des Landes Brandenburg. 5000 Euro bekommt der VCD aus diesem Umweltfördertopf, um die Stationen anschaffen zu können. Bis Ende Februar 2021 soll das Vorhaben realisiert sein.

Umfrage zum Standort Altstadt

Für die Summe ist noch ein dritter Anlaufpunkt drin. Der soll in der historischen Altstadt sein. „Uns fällt die Auswahl schwer“, gibt Frank Träger zu. Deswegen hat der VCD am Mittwochmorgen eine Online-Umfrage gestartet. Die Brandenburger sind aufgefordert, zu entscheiden, wo sie die Reparatur-Säule am liebsten hin hätten. Mögliche Standorte sind der Humboldthain, das Salzhofufer, der Altstädtische Markt sowie der Nicolaiplatz.

„Des Weiteren möchten wir die Brandenburger Bürger fragen, wo aus ihrer Sicht weitere Stationen stehen sollten“, sagt Frank Träger. Ideen können ebenfalls unter dem Umfragelink www.umfrageonline.com/s/4cd3361 eingereicht werden.

Weiterhin Paten gesucht

Träger hatte seine Idee als Patenkonzept eingereicht. Will heißen, es gibt einen Paten, der sich um Pflege und Kontrolle einer Station kümmert. Für das Brecht-Gymnasium ist in Überlegung, die Patenschaft als Klassenprojekt umzusetzen, erzählt Träger. Die Station in der Altstadt – egal, wo sie letztendlich steht – wird der hiesige Verkehrsexperte Jürgen Peters betreuen.

Den Hauptbahnhof nimmt Träger erst einmal selbst in Angriff, weil er sowieso jeden Tag pendle, erzählt er. „Wir lassen den Aufbau nicht am Paten scheitern“, erläutert der rührige Radler. Weil er sich aber schon um die Station am Studentenwohnheim kümmert, freut er sich über Freiwillige, die den Hauptbahnhof oder andere geplante Standorte übernehmen würden.

Weitere Infos über die Fahrrad-Reparaturstationen sowie die Patenschaft gibt es per E-Mail an bikestation-brb@vcd-brandenburg.de oder telefonisch unter 01567/8 59 19 21.

Von Antje Preuschoff