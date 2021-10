Schnelles Internet: Deutsche Glasfaser macht Tempo im Amt Ziesar

Wenzlow

Sie reißen Gräben auf, ziehen Kabel ein, pflastern wieder zu. An vielen Straßenecken in Ziesar, Wenzlow und Wollin sind die Tiefbauer der Firma Terrado Networks zu sehen. Mit dem Glasfaserausbau rückt die digitale Zukunft näher. Fußgänger und Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Baumaschinen und Material brauchen Platz.

In Wenzlow fast durch

Seit Ende Juni 2021 rollen die Baumaschinen des von Deutsche Glasfaser beauftragten Baupartners durch die Orte. Wie das Telekommunikationsunternehmen mitteilte, sind die Tiefbauarbeiten in Wenzlow und Wollin fast beendet. Am Dienstag waren die Kabelzieher in Grüningen im Einsatz. Auch in Ziesar wurde der Start der Tiefbauarbeiten vollzogen. Der Glasfaserhauptverteiler als Herzstück des Netzes wurde Mitte April aufgestellt. Jetzt beginnen die Hausbegehungen bei den Kunden, um den Eintrittspunkt des Glasfasernetzes ins Haus festzulegen. Die ersten Kundenanschlüsse sollen noch in diesem Jahr aktiviert werden.

Die Tiefbauer im Auftrag der Deutschen Glasfaser arbeiten sich voran. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Glasfaser schafft die Voraussetzung, um alle Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzen zu können. Dank unserer Erfahrung und Technologiekompetenz verlegen wir Glasfaser schnell und effizient“, so Mirko Ertel, Projektmanager Bau von Deutsche Glasfaser. Der Ausbau findet in enger Zusammenarbeit mit dem Amt Ziesar statt. Voraussetzung war ein Kooperationsvertrag mit der Verwaltung. Rund 1900 Haushalte werden zunächst von einem Glasfaseranschluss profitieren. Kunden können zwischen vier Tarifen wählen, bei denen die Bandbreite von 300 bis zu 1000 Megabit pro Sekunde reicht.

Baustart in Ziesar

Die Ausbauarbeiten in Ziesar starten zunächst am Petritor, Petriwinkel, Angergraben, Breiter Weg, Frauentor und in der Otto-Altenkirch-Straße. Anwohner sollen bis zu 48 Stunden vor Baubeginn Infokarten im Briefkasten haben. Anders als die Deutsche Telekom, die beim Breitbandausbau von Bund, Land und Kreis für die Versorgung sogenannter „weißer Flecken“ in Potsdam-Mittelmark mit 46 Millionen Euro gefördert wird, arbeitet die Deutsche Glasfaser auf eigene Rechnung.

Von Frank Bürstenbinder