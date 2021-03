Schnelltest-Chaos: So reagieren Brandenburger Schulleiter

Brandenburg/H

Am Freitag wurden die Schnelltests ans Evangelische Domgymnasium geliefert, am Montagmorgen hatten die Schülerinnen und Schüler schon die Stäbchen in den Nasen. „Die Kinder waren total erleichtert über ihre negativen Testergebnisse“, berichtet Schulleiter Winfried Overbeck. Zwar seien die Schnelltests an den Schulen freiwillig, aber fast alle Eltern hätten vorab die Einverständniserklärung unterzeichnet.

So problemlos wie am Domgymnasium klappte es anscheinend nicht an allen Schulen. Flächendeckende Selbsttests sollen die Rückkehr der Schülerinnen und Schüler an die Schulen begleiten, so hatte es das Brandenburger Bildungsministerium angekündigt. Aber schon am Montagabend verständigten sich Lehrkräfte, Eltern und Ministerium darauf, dass für die Schülerinnen und Schüler neue Testkits beschafft werden sollen, die bisher ausgelieferten seien nicht geeignet. Die Handhabung „sei zu kompliziert für Schulen und Kinder“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst.

Am Donnerstag sollen neue Tests geliefert werden

Konkret bedeutet das: Die Stäbchen in den ausgelieferten Testkits der Firma Roche sind zu lang. Kürzere Stäbchen, die für die Anwendung in Schulen gedacht sind, wurden separat mitgeliefert und sollten von den Lehrkräften ausgetauscht werden. „Das hat viele Lehrerinnen und Lehrer verunsichert. Auch weil nicht klar ist, wer bei eventuellen Schäden haftet“, sagt Frank Kramer, der Vorsitzende vom Hauptpersonalrat der Lehrkräfte. Nun sollen am Donnerstag neue Tests geliefert werden, kindgerecht und einzeln verpackt. Insgesamt stünden den Schülerinnen und Schülern bis zu den Sommerferien rund 2,3 Millionen einzelverpackte Tests des Herstellers Beijing Hotgen Biotech zur Verfügung, heißt es aus dem Ministerium.

Winfried Overbeck. Quelle: JACQUELINE STEINER

Elternsprecher René Mertens sprach am Dienstag von einer „unnötigen Verkomplizierung“ der ohnehin umstrittenen Testoffensive. Einige Eltern stünden den Tests skeptisch gegenüber, sagte er. Viele störten sich an der Tatsache, dass sich die Kinder in der Schule und damit vor den Mitschülerinnen und Mitschülern testen sollten. „Uns haben viele Briefe von Eltern erreicht, die dazu ihr Einverständnis nicht geben wollten“, so Mertens.

„Es geht doch darum, dass wir jetzt möglichst viel testen“

Schulleiter Overbeck kann die Diskussion um die gelieferten Testkits nicht verstehen. Er vermisse Pragmatismus im Umgang mit den Schnelltests, sagte er der MAZ am Dienstag. Es sei ein Leichtes gewesen, die Packungen mit den Stäbchen einfach auszutauschen.

„Ich ärgere mich darüber, dass das jetzt zu einem Problem gemacht wird. Es geht doch darum, dass wir jetzt möglichst viel testen“, so Overbeck. Er hat es am Montag selbst gemerkt: Die negativen Schnelltests hätten seinen Schülerinnen und Schülern ein sicheres Gefühl gegeben.

Auch die neue Anordnung des Ministeriums, dass die Kinder zukünftig zuhause getestet werden sollen, sieht er kritisch. „Ich glaube, dass wird viele Eltern überfordern. Hier in der Schule haben wir den besseren Überblick und wir Lehrkräfte sind bereits mit den Tests vertraut“, sagt er. Zudem müsste man dann auch dafür sorgen, dass die Gebrauchsanweisungen in unterschiedliche Sprachen übersetzt werden. Damit auch Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen, den Test korrekt durchführen können.

Barbara Dietrich ist die Leiterin der WIR - Grundschule. Quelle: Rüdiger Böhme (Archiv)

Bei Grundschülern gestaltet sich das Testen schwieriger

In der Wir-Grundschule in der Maerckerstraße wurde noch nicht getestet. Gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern hat Schulleiterin Barbara Dietrich noch Bedenken. „Das sind schließlich Kinder. Die zappeln auch mal herum oder lassen das Stäbchen fallen“, sagt sie.

Zuhause in einem ruhigen Umfeld mit den Eltern sei das viel leichter umsetzbar. Aber die Lehrkräfte müssten natürlich darauf vertrauen, dass die Schülerinnen und Schüler zuhause auch wirklich korrekt getestet werden. „Aber falls ein Kind positiv getestet wird, ist es doch besser, wenn es gleich zuhause bleiben kann. So steckt es niemanden in der Schule an“, sagt sie.

Wie die Eltern mit den Schnelltests zurecht kommen werden, wird sich ab Donnerstag zeigen, dann sollen die neuen Schnelltests an den Schulen eintreffen. Bis dahin dürfen die Schulen, die mit dem Testen schon begonnen haben und keine Probleme hatten, diese auch weiter nutzen. Oder sie für die Lehrkräfte verwenden.

Von Lena Köpsell