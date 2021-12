Schnelltests und Kartoffelsalat: So feiern die Brandenburger Weihnachten

Brandenburg/H

Weihnachten ist für Kristin Schilling eine besondere Zeit, in der die Brandenburgerin Momente mit ihrer Familie genießt.

Schnelltest vor dem Familienbesuch

„Das sind unsere Festtage. Wir wollen uns von Corona nicht den Spaß am Fest nehmen lassen und treffen deshalb Sicherheitsmaßnahmen. Mein Vater hat leider die Lungenerkrankung COPD, wir fahren aber trotzdem zu ihm und meiner Mutter“, sagt die 33-Jährige.

Um auf Nummer sicher zu gehen, machen ihr Sohn Fin und sie einen Corona-Schnelltest. Wenn das Ergebnis negativ ist, fahren sie in die sächsische Kreisstadt Borna. Dort stehen Wiener und Kartoffelsalat auf dem Speiseplan, am 25. Dezember gibt es Ente mit Rotkohl und Klößen.

Respekt vor Omikron

Kristin Schilling wünscht sich zu Weihnachten, dass „alle Menschen wieder mehr miteinander feiern können. Ungeimpfte und Geimpfte sollten zusammenhalten, wir sollten niemanden ausschließen. Ich finde es sinnvoll, wenn sich jeder testen lassen muss“, sagt sie der MAZ.

Vor der neuen Omikron-Variante hat sie zwar Respekt, doch die Vorfreude auf Weihnachten und die Bescherung am Tannenbaum ist größer.

Essen, bis der Knopf platzt

Matthias Vielstich besucht an jedem Weihnachtstag andere Familienmitglieder, damit die Gruppen klein bleiben und keine Menschenansammlungen entstehen. „Wir legen Tests für alle Gäste , also auch die Ungeimpften bereit. Ansonsten sollen andere Themen als Corona den Abend füllen“, sagt der 42-Jährige.

Bei ihm bleibt die Küche am 24. Dezember kalt, doch am ersten und zweiten Feiertag isst er, „bis der Hosenknopf platzt“. Der Weihnachtsabend ist für ihn eine besondere Tradition, weil er und die Besucher bis in die Nacht Skat und Rommé spielen. „Ich will einfach nur eine entspannte Zeit, ohne Streit“, sagt der Brandenburger.

Spiele mit Strategie

Theresa Schulz ist kein Weihnachtsfan, sie fährt aber zu ihren Eltern nach Prettin in Sachsen-Anhalt. Die Studentin ist corona-müde und hofft, dass die Maßnahmen nicht „länger als die Hälfte des Jahres 2022 andauern“.

Sie hofft, dass beim Weihnachtsfest nur Geimpfte dabei sind und will sich demnächst boostern. „Bei uns sind alle durchgeimpft und das ist auch wichtig. Trotzdem erhoffe ich mir etwas mehr Normalität und kulturelle Events. Ich wünsche mir, dass Omikron nicht alle Hoffnungen zerstört, würde mich über weniger Vorurteile in der Welt und ein respektvolleres Miteinander in der Gesellschaft freuen“, sagt sie.

Beim Brettspiel Anno 1800 ist Strategie gefragt. Quelle: Theresa Schulz

An Weihnachten kommt die Brandenburgerin zur Ruhe, am Heiligabend gibt es Wiener mit Kartoffelsalat, auch wenn sie lieber eine vegetarische Alternative hätte. Sie freut sich auf die Zeit mit ihrem Freund Willi, denn beide haben ein gemeinsames Hobby.

Sie zocken Rennspiele am TV und kämpfen bei Brettspielen wie Anno 1800 um den Sieg. „Wenn wir spielen, kommt es immer auf die richtige Strategie an. Und dabei vergehen die Stunden wie im Flug. Das ist eine willkommene Abwechslung in der Pandemie“, sagt Schulz.

Von André Großmann