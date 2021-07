Brandenburg/H

40.000 Euro, weil der vermeintliche Enkel einen Unfall mit Todesfolge verursacht hat. Ein Telefonbetrüger wollte am Donnerstagnachmittag eine 83 Jahre alte Frau um eine fünfstellige Summe bringen. Doch dann kam alles anders und der Mann beschimpfte Polizisten. Jetzt hat er auch eine Ermittlung wegen Beamtenbeleidigung am Hals. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach um 15 Uhr. Der Unbekannte rief die alte Dame in ihrer Wohnung in einem Dorf im Amt Beetzsee an und erzählte ihr, ihr Enkel habe einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Sie könne ihn nur vor dem Gefängnis bewahren, wenn sie ganz schnell 40.000 Euro zahlen würde. In bar, natürlich.

Einigung auf 30.000 Euro

Weil die Seniorin nicht soviel Geld hat, einigte sie sich mit dem Anrufer auf die Summe von 30.000 Euro. „Die Frau wollte bei ihrer Bank dann den ersten Teil des Geldes abheben“, berichtet Polizeisprecherin Ariane Attrodt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Da es sich jedoch um ein gemeinsames Konto mit ihrem Sohn handelt, wurde dieser vor Auszahlung des Geldbetrags durch eine Bankmitarbeiterin kontaktiert“, erklärt sie. „Dadurch flog der Betrugsversuch auf.“

Dann sind Polizisten zu der Dame nach Hause gefahren und haben eine Anzeige aufgenommen. Währenddessen rief der mutmaßliche Betrüger erneut an. „Als er die Anwesenheit der Polizei bemerkte, beleidigte er diese“, schildert Ariane Attrodt die Situation. Die Polizei habe Strafanzeigen wegen versuchten Betrugs und Beleidigung aufgenommen. „Die Ermittlungen dauern an.“

Schilderung des angeblichen Unfalls unter Tränen

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu großer Vorsicht. Die sogenannten Schockanrufe seien ein bei Telefonbetrügern sehr beliebter Trick. Dabei „nutzen die Täter die Schreckmomente aus, indem sie ihre Opfer anrufen und sich in den meisten Fällen als Angehörige (Sohn, Tochter, Enkelkind) in einer dramatischen Situation ausgeben“, erklärt die Polizeisprecherin.

„Meist geben sie weinend an, dass es einen Verkehrsunfall gegeben habe, bei denen ein Mensch ums Leben gekommen sei und sie nun bei der Polizei seien.“ Und weiter: „Sie würden eine Untersuchungshaft oder ein Strafverfahren nur vermeiden können, wenn der Angerufene ihnen eine meist hohe Summe (mehrere zehntausend Euro) als Kaution hinterlegen würde“, erläutert Ariane Attrodt die Masche.

Vermeintliche Polizisten am Apparat

„Für gewöhnlich wird das Telefon dann an einen angeblichen Polizisten weitergegeben, um durch eine Drohkulisse den Druck weiter zu erhöhen“, erklärt sie. „Die Kombination aus Schock, Drohungen und Mitleid gegenüber dem vermeintlichen Angehörigen soll die oftmals älteren Opfer dazu bringen, den Wahrheitsgehalt nicht zu hinterfragen und Geld herauszugeben. Die Täter sprechen oft akzentfrei und agieren rhetorisch begabt.“

Unbedingt Vertrauensperson informieren

Die Polizei rät: Lassen Sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin, damit Sie in der Zwischenzeit die Angaben durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder bei der örtlichen Polizei überprüfen können.

Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. Bevor Sie jemandem Ihr Geld geben wollen: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie bitte ihre örtliche Polizeidienststelle. Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind.

