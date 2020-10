Schock beim Spaziergang: Brandenburgerin findet tote Katze – und sucht jetzt den Besitzer

Brandenburg/H

Tiere machen Christin Thieke glücklich. Sie läuft mit ihrem Hund Max durch die Mötzower Landstraße und genießt den Spaziergang, als ihr Beagle plötzlich bellt.

Tote Katze auf dem Boden

Die 34-Jährige folgt ihm in den Mötzower Weg und traut ihren Augen nicht, als sie auf dem Boden eine tote Katze sieht. „Ich liebe Tiere und dieser Fund schockiert mich. Warum musste diese Katze leiden und wer tut so etwas? Mensch und Tier können soviel voneinander lernen, auch was das Einfühlungsvermögen und Gespür für die Umwelt angeht“, sagt die Brandenburgerin.

Suche nach dem Besitzer

Sie fragt Nachbarn, wem die Katze gehört, informiert ihren Tierarzt und postet anschließend einen Aufruf bei Facebook. Mittlerweile ist der Kadaver verschwunden, die Brandenburgerin hofft aber, den Besitzer zu finden.

„Ich will herausfinden, zu wem das Tier gehört, denn welcher Mensch würde seinen Begleiter nicht gern anständig begraben. Mir würde im Alltag ohne meinen Vierbeiner sehr viel fehlen“, sagt Christin Thieke.

Kritik an Autofahrern

Für die Brandenburgerin sind die Autofahrer am Mötzower Weg und auf der Mötzower Landstraße zu schnell unterwegs. Sie vermutet, dass jemand das Tier zunächst angefahren und anschließend abgelegt hat. „Die Verkehrsteilnehmer liefern sich hier richtige Rennen. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen Rücksicht nehmen und auch mal den Fuß vom Gas nehmen“, kommentiert sie.

Pendlerin Silke Krause gibt ihr Recht. „Es ist furchtbar, besonders in den Morgenstunden. Dort gibt es sehr viel Wild, Tiere und Menschen können doch gar nicht mehr reagieren“, sagt sie. Silke Krause betont, dass sie deshalb auch schon tote Igel am Wegesrand gesehen hat.

Hilfe für Tiere

Christin Thieke beobachtet weiter die Situation und hilft den Tieren seit Jahren. Im März 2020 findet sie im Brandenburger Stadtteil Nord eine Katze. Sie wendet sich ans Brandenburger Tierheim und entdeckt in der Caasmannstraße eine Vermisstenanzeige für einen Kater.

Christin Thieke hilft Tieren in Not. Quelle: André Großmann

Dabei stellt sich heraus, dass dieser bei einer Familie auf dem Quenz lebt und aus dem Fenster gesprungen war. Weil sich das Tier verirrte, lief es planlos durch die Stadt. Christin Thieke vermittelte und machte so mehrere Brandenburger glücklich.

„Auch dieses Mal will ich helfen, Betroffene unterstützen und deshalb würde ich mich über eine Nachricht des Besitzers freuen. Ich halte die Augen weiter offen und engagiere mich für die Tiere. Sie sind einfach dankbar und wir teilen uns schließlich diese Erde“, sagt die 34-Jährige.

