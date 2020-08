Schock im Garten: Brennende Hecke in der Sparte „Heidekrug“

Brandenburg/H

Rauch steigt in der Gartensparte „Heidekrug“ in die Luft, dort hat eine Hecke auf 8 Metern Länge gebrannt. Ralf R. (Name geändert) betrachtet den Garten seines Nachbarn. Er sieht eine angebrannte Hecke und den Wassersprenger.

Gartenfreunde sind geschockt und erleichtert

„Als ich vor ein paar Minuten hierhergekommen bin, hat es so doll gequalmt, dass man es bis zur Quenzbrücke gesehen hat. Gut, dass mein Nachbar und die Feuerwehr so schnell reagiert haben. Sie waren wohl mit zwei Fahrzeugen im Einsatz“, sagt der Hobbygärtner. Sein Nachbar ist aktuell zwar nicht mehr in der Plauer Landstraße 42, doch der Sprenger auf dem Grundstück läuft noch.

Anzeige

Gartenfreund Hans Maaß vermutet, dass der Besitzer der Hecke mit einer Lötlampe gearbeitet hat, um Unkraut zu entfernen. „Ich habe bislang nur die Gerüchte gehört, dass sich dabei etwas entzündet hat. Ich bin froh, dass alles gut gegangen ist, denn es ist ja immer noch sehr trocken“, sagt der Rentner. Er ist froh, dass seine Nachbarn mit einem Schrecken davongekommen sind.

Von André Großmann