Schock im Wasser: Wolfsburger badet in der Havel und hat blaue Farbe am Fuß

Abenteuer, Party und Erfrischung suchen acht Wolfsburger auf dem Wohnmobil- und Caravanstellplatz am Dom. Die Freunde trinken Bier, genießen ihre Freizeit und laufen zum wenige Meter entfernten Steg am Domstreng.

Schock statt Badespaß

Dort steht auf dem Schild der Hinweis „Privatsteg. Betreten und Angeln verboten“, doch diese Warnung hält sie nicht auf, sie springen trotzdem in die Havel. Ihr Badespaß dauert nur Minuten, dann folgt der Schock.

„Ein Mann kam aus dem Wasser und hatte plötzlich blaue Farbe am Fuß, vermutlich aquamarinblau. Es herrschte etwas Panik, die Truppe hat sich wohl gefragt, warum seine Füße plötzlich blau sind und ob in Brandenburg die Seuche los bricht. Die Männer haben daraufhin sofort die Rettungskräfte alarmiert, es herrschte großer Bahnhof “, sagt Unternehmer Bernd Jansen.

Müll im Wasser

Er betreibt die Stellplätze am Dom und weiß, dass Passanten dort seit Jahren Müll ins Wasser werfen. „Wir haben schon Fahrräder, Kinderwagen, Einkaufswagen herausgeholt und jetzt war es wieder etwas völlig Neues“, sagt der Brandenburger. Er hofft, dass die Umweltverschmutzung endet.

Ein Rettungswagen und drei Feuerwehrfahrzeuge rücken an, ihr Code bei der Alarmierung lautet H:ÖL, das H steht für Hilfeleistungseinsatz. Die Rettungskräfte beobachten zunächst die Lage am Steg, sehen einen 10 Liter-Eimer mit blauer Farbe im Wasser, bergen den Behälter und überprüfen seinen Inhalt.

Rettungskräfte helfen den Wolfsburgern nach ihrem Fund in der Havel. Quelle: privat

Flüssigkeit entweicht

„Der Mann mit dem blauen Fuß hat wohl versucht, den Behälter auszutreten. Daraufhin ist ein bisschen Flüssigkeit entwichen, diese haben wir mit Bioversal, einem Bodenentfetter gebunden. Zum Glück war die blaue Flüssigkeit unbedenklich und stellte keine Gefährdung dar. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben, musste aber nicht ins Krankenhaus“, sagt Maik Jäger von der Berufsfeuerwehr.

Neben der Feuerwehr sind auch Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei im Einsatz. Sie erstellen eine Anzeige wegen illegaler Müllentsorgung und leiten diese an das Ordnungsamt weiter.

Hinweise gegen Gefahren

Meik Jäger von der Berufsfeuerwehr betont, warum die Badegäste nach ihrer Entdeckung alles richtig gemacht haben. „Farbe findet man nicht oft im Wasser. Letztendlich wusste zunächst niemand, was in dem Behälter drin ist. Wir müssen mögliche Gefahren immer ausschließen und sind deshalb für jeden Hinweis dankbar“, sagt er. Ob die Wolfsburger ihren Aufenthalt in Brandenburg an der Havel verlängert haben, ist unklar.

Von André Großmann