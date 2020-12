Brandenburg/H

Enkeltricks sind fies, doch diese Masche ist besonders perfide. Mit einem regelrechten Schockanruf haben Kriminelle am Montagabend ein älteres Ehepaar im Brandenburger Ortsteil Göttin um viel Geld gebracht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Senioren wollten das Richtige tun und gingen den Gangstern so auf den Leim.

Das Paar ist geschockt

Der schicksalhafte Anruf kam um 17.25 Uhr. Als das Telefon klingelte, ahnten die beiden Rentner noch nichts Schlimmes. Doch dann teilte ihnen eine unbekannte Stimme mit, dass ihr Enkelkind einen schweren Unfall gehabt habe. Das saß tief. Er benötige jetzt ganz schnell ganz viel Geld, hieß es wohl sinngemäß in diesem Gespräch. Dann wurde ein Ort zur Übergabe des Geldes ausgemacht.

Betrüger erbeuten fünfstellige Summe

„Das geschockte Paar holte Bargeld von der Bank und der Mann brachte es persönlich zu einem vereinbarten Übergabeort in Potsdam“, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Nach der Übergabe verlor sich dann die Spur des Geldes. Die Gauner verschwanden. „Erst danach flog der Schwindel auf“, berichtete die Polizistin. Die Geprellten hätten eine Strafanzeige erstattet. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

Weiterer Betrugsversuch fliegt auf

Zudem haben die Kriminalisten eine weitere Anzeige wegen eines ähnliches Enkeltricks auf dem Tisch. Laut Stefanie Wagner-Leppin gab es, ebenfalls am Montag, einen weiteren Anruf in böser Absicht. Doch die betreffende Dame in Schmergow habe die Masche rechtzeitig durchschaut und aufgelegt. Der Enkeltrick sei in diesem Fall gescheitert, so die Polizeisprecherin.

