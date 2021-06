Brandenburg/H

Diese Masche ist so mies, dass es wehtut: Trickbetrüger haben in Brandenburg an der Havel eine alte Frau um sehr viel Geld gebracht. Mit einem sogenannten Schockanruf informierte ihr angeblicher Enkel sie darüber, einen Unfall gehabt zu haben und ganz schnell 20.000 Euro zu brauchen. Dann nahm das Unheil seinen Lauf.

Geld und Schmuck in Umschläge gesteckt

Die Seniorin steckte eine vierstellige Summe und ihren Schmuck in Umschläge und wartete in ihrer Wohnung im Veilchenweg im Stadtteil Görden auf die angebliche Kollegin ihres vermeintlichen Enkels, die das Wertpaket dann auch abholte. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich demnach schon am 13. Oktober vergangenen Jahres. Die Tatzeit ist 16.55 Uhr.

Täter sprachen Hochdeutsch ohne Akzent

Die um ihr Geld und ihren Schmuck gebrachte Seniorin bemerkte dann schließlich den Schwindel und rief die Polizei. Die Kripo fahndet jetzt mit einem Phantombild nach der Frau, die die Umschläge abholte.

Die mutmaßliche Täterin soll ungefähr 1,60 Meter groß und blond sein. Sie hatte kurze Haare, war schwarz gekleidet und trug eine Adidas-Umhängetasche. Sie und der angebliche Enkel des Opfers sprachen laut Polizei Hochdeutsch ohne Akzent.

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZ