Schockierte Leser: Diebe stehlen in Brandenburger Bücherboxen, die Polizei ist machtlos

Einbrecher stehlen mehrmals im Monat Lektüre aus Bücherboxen in Brandenburg an der Havel und Potsdam-Mittelmark. „Die Diebe sind für mich armselige Menschen. Sie denken nur an sich, die Allgemeinheit ist ihnen egal. Dabei ist die Bücherzelle ein soziales Angebot für jeden“, sagt Julia Rehdorf.

Wut und Hoffnung

Zweimal im Monat besucht sie die Box an der Jahrtausendbrücke und freut sich mit ihrer siebenjährigen Tochter Lina auf Geschichten wie „Der Purpurkaiser“, „Onkel Tom´s Hütte“ und den „Tanz ins Abenteuer der Wüste“. Für Mutter und Tochter ist jeder Besuch ein Abenteuer, sie legen für jede Ausleihe ein Ersatzexemplar in die umfunktionierte Telefonzelle der Lebenshilfe.

Vorstand Dirk Michler hat die Sprengung der Box, ihren Wiederaufbau und Diebstähle erlebt. Er ist wütend, gibt aber die Hoffnung nicht auf. „Insgesamt liegen mehr als 200 Bücher in der Zelle. Leider wurde sie schon mehrmals komplett ausgeräumt. Da kann man nur an die Vernunft appellieren, denn der Großteil der Besucher ist besonnen, auch wenn es leider immer wieder Idioten gibt, die sich nicht an Regeln halten“, sagt Dirk Michler.

Vergleiche mit der Mafia

An der Bücherbox in Radewege haben Diebe schon mehrfach zugeschlagen und seit dem Start der Zelle im Januar 2020 mehr als 200 Bücher gestohlen. Im April 2021 beklauten sie Schulsozialarbeiterin Kathrin Otto vor ihren Augen und flüchteten in einem schwarzen BMW.

„Die Diebestouren in den Bücherboxen kommen mir vor wie bei der Mafia. Hier hat sich wohl ein neuer Geschäftszweig gebildet, bei dem die Täter die Bücher online oder auf Flohmärkten verkaufen“, sagt Kathrin Otto. Die Taten machten Menschen in Radewege sprachlos.

Polizei ist machtlos

Selbst die Brandenburger Polizei ist machtlos, weil bei der Bücherzelle abgelegte Exemplare für Jedermann frei zugänglich und so für die Allgemeinheit freigegeben sind.

„Von Rechts wegen könnte es sich bei den Büchern um aufgegebenes Eigentum handeln. Offenbar ist an der Nutzung der Bücherzelle keinerlei Bedingung geknüpft, sodass hier kein strafbarer Tatbestand bei einer Entnahme von Büchern erkennbar ist. Einen solchen setzt die Polizei jedoch für Ermittlungstätigkeiten voraus“, sagt Polizeioberkommissar Oliver Bergholz auf MAZ-Nachfrage.

Er macht klar, dass einem „möglicherweise moralisch verwerflichen Aspekt der Übernutzung“ rechtlich nichts entgegengesetzt werden kann.

Suche nach Lösungen

Für Kathrin Otto ist diese Aussage zwar juristisch verständlich, sonst aber unglaublich. „Das ist für mich ein Freifahrtschein für Diebe“, sagt die Schulsozialarbeiterin. Sie hat Glück, dass die Spendenbereitschaft der Menschen im Amt Beetzsee so hoch ist, dass die Bücherzelle wieder gefüllt ist.

Sie fragt sich, was gegen die Einbrecher in der Bücherbox hilft. „Ich würde notfalls auch einmeißeln, dass sich jeder maximal zwei Bücher nehmen darf, bezweifelt aber, dass sich jeder daran hält. Vielleicht wäre eine Fallgrube sinnvoll gegen Diebe“, sagt sie.

In Brandenburg an der Havel betreibt die Lebenshilfe zwei Bücherboxen, an der Jahrtausendbrücke und in der Warschauer Straße im Stadtteil Hohenstücken. Dirk Michler betont, dass sich die Menschen nach Einbrüchen gegen Diebe wehren. „Es ist wichtig, dass die Menschen Täter direkt ansprechen, keinen Diebstahl und Vandalismus dulden. Und sie passen sehr genau auf“, sagt er.

Stempel zur Markierung

Auch in den Lehniner Ortsteilen Nahmitz und Damsdorf sind die Bücherzellen häufiger Ziel von Einbrechern. „Seitdem wir stempeln und die Werke von außen mit einem kleinen runden Punkt kennzeichnen, haben wir aber Ruhe“, sagt Cerstin Mathaei vom Kultur- und Heimatverein.

An den Bücherboxen wünschen sich alle Betroffenen Ruhe und volle Regale. „Bücher begleiten uns durch das Leben. Sie helfen uns in der Schule und im Arbeitsleben und beflügeln unsere Fantasie. Sie sind wertvoller, als wir denken“, sagt Julia Rehdorf und übergibt ihrer siebenjährigen Tochter Lina das Buch „Tina und das Wunder-Pony“.

Katrin Otto würde gern mal mit einem Anwalt über das Thema reden. „Juristisch ist das Thema hochinteressant“, sagt sie und betrachtet die Bücherbox in Radewege.

