Hochsommer, leichtes Make-up, ein schwarzer Slip und historische Kulisse in Altbensdorf: Hier startet am 21. Juni das zweite Fotoevent des Brandenburger Mutmach-Projekts „Schön und Stark – Frauen mit Krebs“. 27 Anmeldungen von betroffenen Frauen aus ganz Deutschland sind bereits eingegangen. Doch, wo sind die Mutigen aus der Region?

Die Diagnose Krebs wirft aus der Bahn, lähmt und lässt wenig Raum für positive Gedanken. Sich selbst dennoch schön zu fühlen und aus der Zeit der Krankheit gestärkt hervor zu gehen, ist seit 2017 das Anliegen des Projekt-Teams „Schön & Stark – Frauen mit Krebs“. Bereits 2020 ließen sich 26 Frauen nur mit einem Slip bekleidet auf dem Gelände der Bensdorfer Mühle ablichten, um auch anderen Krebspatientinnen Mut zu machen.

Die Planung für die zweite Auflage steht. Was noch im letzten Sommer nicht ganz rund lief, wurde überdacht, in neue Ideen verpackt und fest gezurrt. Das Gelände der alten Mühle in Altbensdorf wird erneut zum Treffpunkt für Austausch unter Betroffenen und Shooting-Platz. „Wir haben viele Frauen, die in diesem Jahr neu dabei sind, aber auch einige, die sich zum zweiten Mal auf den Weg machen“, erzählt die Brandenburger Fotografin und Initiatorin Franziska Günther.

Das Projekt-Team von „Schön & Stark - Frauen mit Krebs“ bei einer Beratung im Fotostudio. Quelle: Natalie Preißler

Ein Team aus vier Make-up Artists bereitet die Teilnehmerinnen vor. „Es wird ein natürliches Make-up, dass den Typ unterstreicht“, verrät Audry Romano, seit Beginn Teil von „Schön & Stark“ und noch immer überzeugt von der Idee, krebskranken Frauen zu zeigen, wie viel positive Ausstrahlung sie trotz körperlicher Veränderungen und mentalen Tiefs in sich tragen.

Letztere mithilfe des Angebots einer Gesprächstherapie aufzuarbeiten liegt dabei in den Händen von Maria Markusch, Heilpraktikerin für Psychotherapie, die mit ihrer Praxis kürzlich auf das Mühlengelände in Altbensdorf umgezogen ist. Seit 2017 begleitet sie die Einzelshootings, die auf Spendenbasis im Brandenburger Fotostudio stattfinden. Bietet ein Erstgespräch an, um den Bedarf an weiterer psychotherapeutischer Begleitung für Krebspatientinnen auszuloten.

„Momentan finden diese Termine etwa zweimal im Monat statt. Aber die Spenden sind aufgebraucht“, sagt Günther. Doch der Bedarf ist ungebrochen, sind die Termine doch bis in den August hinein bereits ausgebucht. Träger des Projektes ist der Landesverband des Demokratischen Frauenbundes in Brandenburg. Um den Frauen das Einzelshooting im Rahmen des Projektes weiterhin kostenfrei anbieten zu können, hoffen das Team auf weitere finanzielle Unterstützung.

Im Sommer 2020 feierte das Fotoevent des Brandenburger Projekt-Teams von „Schön & Stark - Frauen mit Krebs“ auf dem Gelände der Altbensdorfer Mühle Premiere. Quelle: privat

Vermutlich wird auch das diesjährige Fotoevent in schwarz-weiß Aufnahmen in kleinen Gruppen und mit allen Teilnehmerinnen zusammen münden. Ganz hat sich die Fotografin noch nicht festgelegt. Ziel ist jedoch, wieder ein neues Mutmacherfoto für das Projekt zu gestalten, um damit allen Betroffen Kraft zu geben und sie darin zu bestärken, sich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, wie sie sind.

Neu ist eine Anmeldegebühr und ein Mittagsbüfett bzw. Kaffeetisch vor Ort. Noch bis Ende Mai besteht die Möglichkeit, sich für die Veranstaltung anzumelden. Und das „Schön & Stark“-Team wünscht sich, dass auch die Region, in der das Projekt über die Jahre gewachsen ist, Teil des Fotoevents wird. „Wir würden uns freuen, wenn sich noch ein paar Brandenburgerinnen trauen und am 21. Juni mit dabei sind“, sagt Günther. Alle Modalitäten und Formulare sind auf der Webseite unter www.schönundstark.de abrufbar. 

