Ziesar

Unglaubliche Weihnachten: Markus Pagez Suarez könnte über die Festtage die Beine hoch legen. Die vier Kinder haben leider keine Zeit für ihren Papa und Onkel. Amy (8), Ben (7), Skyla (7) und Dean (9) gehören gerade zu den glücklichsten Kindern in Ziesar. Sterntaler war da! In ihren Zimmern ist das Rascheln von Geschenkpapier zu hören. Dinos in Miniaturformat erobern die Betten. Die Discokugel einer Karaoke-Box lässt Lichtpunkte an der Tapete tanzen. Barbie braucht Platz zum Einparken ihres Abenteuer-Campers. Bausätze von Playmobil lassen Jungen-Herzen höher schlagen. Freudenrufe erklingen, weil es doch mit der Topmodel-Federtasche geklappt hat.

Brandenburger liefert Räder nach Ziesar

„Es ist ein tolles Gefühl, die Kinder lachen zu hören. Noch nie haben sie eine solche Bescherung erlebt. Weihnachten 2021 wird uns allen für immer in guter Erinnerung bleiben. Dafür allen Menschen, die für Sterntalerfamilien gespendet haben, ein großes Dankeschön“, sagte das Familienoberhaupt der MAZ. Der Ziesarer ist schlichtweg überwältigt von der Fülle der Geschenke: „Damit habe ich einfach nicht gerechnet.“ Dazu kamen noch zwei schmucke Kinderfahrräder für Skyla und Dean, die der Brandenburger Fahrradhändler Steffen Teichmann frei Haus nach Ziesar lieferte.

Zwei Fahrräder brachte Sterntaler für Skyla und Dean in Ziesar. Quelle: Steffen Teichmann

Seit der Sterntaler-Berichterstattung in der MAZ schlägt der Familie Suarez eine Welle der Hilfsbereitschaft entgegen. „Plötzlich waren wir bekannt. Es gab aufmunternde Worte auf der Straße. Leute brachten uns Anziehsachen, Spielzeug und einen Esstisch, den wir super gut gebrauchen können. Im Briefkasten fand sich sogar eine anonyme Geldspende. Ich kann gar nicht beschreiben, wie gerührt ich bin“, berichtet Markus Suarez.

Der aus Berlin stammende Altenhilfepfleger zieht allein in einer Vier-Zimmer-Wohnung vier Kinder groß. Als leibliche Kinder stammen Ben und seine Schwester Amy aus einer gescheiterten Beziehung. Das Sorgerecht wurde dem Vater zugesprochen. Zusätzlich nahm Markus Suarez wegen schwieriger Familienverhältnisse Skyla und Dean auf, die beiden Kinder seiner Schwester. Das passierte erst vor ein paar Wochen. Auch aus diesem Grund ist Weihnachten eine Herausforderung für den Alleinerziehenden. „Ich versuche alle Kinder gerecht zu behandeln. Teilen ist für uns ganz wichtig, es gibt gemeinsame Spielkisten“, erklärt Suarez.

Für Markus Pagez Suarez eine riesige Arbeitserleichterung: Der Wäschetrockner von Sterntaler. Quelle: Frank Bürstenbinder

Natürlich darf der Weihnachtsbaum im gemeinsamen Esszimmer nicht fehlen. Zum Fest geht es zu Verwandten ins Jerichower Land. Außerdem sind Besuche der Kinder bei ihren Müttern vorgesehen. Inzwischen unterstützt das Jugendamt Potsdam-Mittelmark den Alleinerziehenden mit einer Familienhilfe. Zum Beispiel, um auf die Kinder aufzupassen, wenn Vater Marcus mit Sohn Ben wieder zum Diabetologen nach Potsdam muss. Ben trägt nämlich eine Insulinpumpe, weil seine Bauspeicheldrüse zu wenig von dem lebenswichtigen Hormon produziert.

Zur Kur in den Harz

Seit dem ersten Besuch der MAZ hat die Familie ihre Zimmer neu geordnet. Vater Marcus hat sich in einem kleinen Zimmer wieder einen eigenen Schlafraum eingerichtet. Das große Wohnzimmer wurde für die beiden Mädchen aufgegeben und in ein gemeinsames Kinderzimmer verwandelt. Auch die beiden Jungen teilen sich ein Zimmer. Im vierten Zimmer wird zusammen gegessen und geklönt. Die Krankenkasse hat Markus Suarez eine Vater-Kind-Kur genehmigt. „Im April fahren wir alle in den Harz. Darauf freuen wir uns schon sehr“, sagte Suarez, der seine Familie mit Arbeitslosengeld und Kindergeld durchbringt. Dank Sterntaler machen die Alltagssorgen wenigstens zu Weihnachten Pause.

Von Frank Bürstenbinder