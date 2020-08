Schöner wohnen: LebensArt am Wochenende auf dem Marienberg

Brandenburg/H

Die Messe LebensArt öffnet vom Freitag, 14. August bis zum Sonntag, 16. August zum dritten Mal auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel ihre Pforten.

Der Sommer ist in vollem Gang. Man freut sich auf gemeinsame Familienzeit. Manch einer reist an die heimische Küste oder in die Berge. Andere wiederum bleiben in diesem Jahr lieber zu Hause und machen Urlaub im eigenen Heim, das man im Alltagsleben sowieso viel zu selten genießen kann.

Anzeige

Umso spannender ist es, während dieser Zeit frischen Wind in die eigenen vier Wände zu bringen, neue Ideen zu verwirklichen, zu dekorieren und mit Neuem zu verschönern.

Weitere MAZ+ Artikel

Hierzu kommt nun die Messe LebensArt Brandenburg genau richtig. Vom 14. bis zum 16. August geht es auf dem Marienberg in Brandenburg an der Havel wieder bunt und fröhlich zu. Die Besucher treten ein in die Welt der schönen und ausgefallenen Dinge.

Dort, wo bereits zur Buga 2015 die weitläufigen Rasen- und Blumenflächen, der alte Baumbestand und die verschiedenen Themengärten zum Staunen und Bummeln eingeladen haben, präsentiert sich zum dritten Mal die LebensArt Brandenburg auf dem Marienberg zum Stelldichein des gehobenen Geschmacks.

Auf der höchsten Erhebung der Stadt präsentieren regionale und überregionale Aussteller in den cremeweißen Pagoden Hübsches und Ausgefallenes rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle.

LebensArt auf dem Marienberg Geöffnet ist die LebensArt Brandenburg auf dem Marienberg vom 14. bis 16. August am Freitag und Samstag von 9 bis 19 Uhr, am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Hunde können zur LebensArt mitgebracht werden, sind aber anzuleinen. Kostenlose Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe des Ausstellungsgeländes ausreichend vorhanden. Erweiterte Öffnungszeiten, speziell am Morgen und in den frühen Abendstunden, machen einen Besuch möglich, bei dem das große Angebot mit Abstand entspannt erkundet werden kann. Onlinetickets können unter www.lebensart-messe.de gekauft werden. Auch vor Ort können an der Kasse Tickets gekauft werden. Bei der Veranstaltung auf dem Marienberg ist das Tragen von Alltagsmasken in Wartesituationen, in den Sanitärräumen sowie immer dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wird, für die Besucher vorgeschrieben.

Das Buga-Areal 2015 „von Dom zu Dom entlang des blauen Bands der Havel“ gilt als kulturhistorischer Ort der Mark Brandenburg und ist wie gemacht für eine der beliebtesten Veranstaltungen in den Bereichen Garten, Wohnen und Lifestyle.

Für Groß und Klein ist der Bürgerpark ein beliebtes Ausflugsziel und Naherholungsgebiet der Region und sorgt während der Veranstaltung für ausgiebiges Bummeln, Shoppen und Genießen. Auch in diesem Jahr wurde die Ausstellung wieder in enger Zusammenarbeit mit der BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH umgesetzt.

An den Auslagen der Händler schlendern die Besucher vorbei an hochwertigem Schmuck aus Edelsteinen und Halbedelsteinen, Kleinlederwaren oder wohlriechenden Seifen und Raumdüften. Daneben gibt es Dekorationen aus Bronze oder Gusseisen sowie handgefertigte Bürsten und Besen aus dem klassischen Bürstenmachersortiment zu sehen.

Designermode mit schicken Hüten und Taschen, bunten Schals und angesagtem Zubehör sorgen für ein tolles Outfit. Darüber hinaus ist von Wohnaccessoires über orientalisches Kunsthandwerk, italienischem Geschirr bis hin zu ausgefallenen Geschenkideen und zahlreichen Wellness- und Wohlfühlangeboten alles dabei. Die Besucher haben ihre Freude daran, den Künstlern und Kunsthandwerkern zuzuschauen, wenn sie ihr Können zeigen. Das inspiriert sogar zu eigener Kreativität.

Was wäre eine LebensArt-Veranstaltung ohne den großen Themenbereich Garten? Ganz klassisch präsentiert sich eine Vielzahl an Pflanzen, exklusiven Blumenzwiebeln, winterharten Stauden, Gartenaccessoires und Handwerkzeug, Garten- und Vitalrosen, Kräutern und Pflanzen. Dekorationen für draußen, beispielsweise aus rostigem Eisen, werden nach eigenem Design gefertigt.

Daneben entdecken die Besucher floristische Kunstwerke, Blumensträuße und florale Trends. Ausgefallene Grillkamine und -tische lassen den Garten zum zweiten Wohnzimmer werden, der mit Pavillons oder Strandkörben noch aufgepeppt werden kann.

Selbstverständlich ist auf der LebensArt Brandenburg auf dem Marienberg auch für das kulinarische Wohl gesorgt. Ob aus heimischer Küche, ob inspiriert durch andere Kulturen, ob bäuerliche Schmankerl oder feine Delikatessen, ob Deftiges oder Kaffee und Kuchen – hier muss kein Besucher hungrig den Tag verbringen.

Zudem rundet ein vielfältiges musikalisches und unterhaltsames Rahmenprogramm an allen drei Veranstaltungstagen das Besuchererlebnis am kommenden Wochenende auf dem Brandenburger Marienberg ab.

Von MAZ