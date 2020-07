Brandenburg/H

Wieder hat es im Kreisverkehr in der Brielower Landstraße gekracht. Am Donnerstagabend erwischte es einen 25-jährigen Radfahrer. Er war auf dem Radfahrstreifen im Kreisverkehr unterwegs, als ihn ein Kia-Fahrer beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer zu Fall kam und sich schwer verletzte.

Ermittlungen laufen

Rettungskräfte brachten den Mann ins Klinikum, wo er stationär aufgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Nun laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 54-jährigen Autofahrer.

Von Frank Bürstenbinder