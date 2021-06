Brandenburg/H

Im Drogenrausch war am Montagmorgen eine Frau mit ihrem Auto in Brandenburg an der Havel auf Tour. Polizisten hielten die 27-Jährige gegen 6.46 Uhr in der Otto-Sidow-Straße an. Sie staunten nicht schlecht, denn die Fahrerin war ihnen erst eine Woche zuvor wegen des gleichen Deliktes aufgefallen. Das teilte die Inspektion am Dienstag mit.

Als die Beamten dann den Opel der Frau kontrollierten, merkten sie, dass die Kennzeichen gar nicht zu dem Wagen gehörten. Zudem war das Auto auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Um zu verhindern, dass die Fahrerin das Auto erneut benutzt, stellten die Polizisten das Fahrzeug sicher. Dann entstempelten sie die beiden falschen Nummernschilder.

Die Beamten nahmen die 27-Jährige mit auf die Wache. Dort musste sie eine Blutprobe abgeben. Danach konnte sie nach Hause gehen. Jetzt ermittelt die Kripo gegen sie.

Von MAZ