Brandenburg/H

„Homeschooling“ ein Begriff, welcher vielen Familien in Deutschland vor der Corona-Pandemie nicht geläufig war. Von diesem System hatten viele Eltern meist nur im Zusammenhang mit dem weit entfernten Australien gehört. Denn dort ist es vielen Kindern nicht möglich einen normalen Schulalltag zu erleben. Ihre Schulwege würden bis zu 1000 Kilometer betragen. Zudem ist das dauerhafte „Homeschooling“ in Deutschland normalerweise verboten. Jedoch war es dies, dann wurde das öffentliche Leben im März 2020 massiv eingeschränkt. Seitdem heißt es immer wieder Unterricht vom Küchentisch aus.

Seit Mitte Dezember befindet sich auch der 12-Jährige Joel Reinelt im System des Homeschoolings. Der Siebtklässler ist derzeit Schüler an der Brandenburger Otto-Tschirch-Oberschule. Wenn nicht gerade Corona das Leben der Menschen bestimmt, trifft er sich sehr gern mit seinen Freunden. Seinen Schulalltag bestreitet er derzeit mit seiner Schulbegleiterin Stefanie Wolf. Seit 2020 ist sie bei der Lebenshilfe tätig und begleitet den Schüler innerhalb der Schule.

Verdrehter Alltag

„Der komplette Tagesablauf hat sich verändert“. So beschreibt Stefanie Wolf das derzeitige Leben ihres Schützlings Joel. Um 6 Uhr in der Früh steht der Siebtklässler auf und macht sich fertig. Um 8 Uhr trifft dann schließlich Schulbegleiterin Stefanie Wolf bei ihm Zuhause ein, um den Schultag zu starten. Vor dem Beginn muss auf der von der Oberschule zur Verfügung gestellten Schul-Cloud geguckt werden, welche Aufgaben die Lehrer für den Tag hochgeladen haben. Diese arbeitet Joel dann nach und nach ab. Laut der Schulbegleiterin besteht die Veränderung des Tagesablauf nicht nur darin, dass die Schüler jetzt alle Aufgaben alleine und nicht mehr in der Klasse erledigen, auch wird nicht mehr nach dem regulären Stundenplan gearbeitet. „So wie die Aufgaben reinkommen, werden sie abgearbeitet“. Nach ein paar Aufgaben hat der 12-Jährige Zeit sich eine kleine Pause zu gönnen. Es ist wichtig, dass die Konzentration immer wieder erneuert wird.

Eine total veränderte Situation, denn Joels Schulalltag an der Otto-Tschirch-Oberschule spielt sich normalerweise ganz anders ab. Ein typischer Montag beginnt um 7:45 Uhr mit dem Fach Arbeitsstunden. Dort kommt die ganze Klasse 7a zusammen und es werden Probleme und wichtige Themen, wie anstehende Ausflüge mit den Klassenlehrerinnen besprochen. Von 8:35 Uhr bis 9:20 Uhr findet dann ein Block Englisch statt. Nach der 20-minütigen Frühstückspause folgt das nicht ganz so beliebte Fach Mathematik. Ein 90-minütiger Doppelblock voller Zahlen und Kopfzerbrechen. Nachdem der Raum gewechselt wurde, findet für Joel Physik statt. Anschließend haben die Schüler sich ihre 25 Minuten Mittagspause in der Tat verdient. Es folgen jeweils ein Block Deutsch und ein Block Biologie, bevor der Schultag um 14:55 Uhr mit dem Förderunterricht endet.

Zwischen Lichtblicken und Problemen

Ein Ersatz für das Fach Arbeitsstunden bieten Videokonferenzen, welche an einigen Tagen in der Woche für die Schüler stattfinden. Von Zuhause aus haben sie die Möglichkeit ihre Fragen und Sorgen vor dem Laptop an die Lehrer zu richten. Diese Videokonferenzen stellen jedoch keinen richtigen Unterricht nach. Nicht das einzige Problem dieses Systems. „Es können leider nur sechs bis sieben Personen an den Konferenzen teilnehmen“. Die Möglichkeit seine Klassenkameraden zumindest manchmal in voller „Montur“ zu sehen, wird Joel damit verwehrt. Dabei ist die Stärkung des Klassenzusammenhaltes gerade in der siebten Klasse enorm wichtig. Gegen 15 Uhr und nach fleißiger Arbeit hat Joel den Unterricht dann beendet. Und auch Schulbegleiterin Stefanie Wolf kann sich auf den Weg Nachhause machen und die Betreuung ihrer Töchter in Angriff nehmen.

Und trotzdem, für Joel selbst klappt das System des Homeschoolings dennoch. „Ich fühle mich zuhause sogar ganz wohl“, denn hier bleiben Reiberein und Stress mit Mitschülern aus. Zudem hat auch Stefanie Wolf innerhalb Joels eigenen „vier Wänden“ ein noch besseres Auge auf ihn. Sie habe das Gefühl, dass er sich Zuhause noch besser konzentrieren könne. Aber auch hier wird der Konflikt des System „Unterrichts von Zuhause“ noch einmal klar, denn trotzdem bleibt die Angst, dass die Noten unter der Situation leiden könnten oder Aufgaben aufgrund technischer Probleme auch mal nicht bei den Lehrern ankommen. Die Lehrer versuchen die Situation jedoch zu erleichtern und zu unterstützen, sollte es Probleme geben. Fragen können immer per Email gestellt werden. Meistens dauert es jedoch bis diese beantwortet werden. Stefanie Wolf weiß sich in solchen Situationen aber zu helfen. „Wenn wir mal nicht weiter wissen, dann wird auch mal Google befragt“. Rückmeldung zur Richtigkeit der Aufgaben erhalten die Schüler innerhalb der Schul-Cloud und auch ihre Noten erfahren sie auf dieser Plattform. Trotzdem versteht die 31-Jährige die Ängste und Sorgen vieler Eltern, da der Unterricht von Zuhause und die damit verbundene soziale Entfernung von den Schulfreunden belastend für die Kinder sein kann.

Als zweifache Mutter teilt die Schulbegleiterin der Lebenshilfe die Ängste vieler Brandenburger Eltern. Auch ihre 10-Jährige Tochter befindet sich gerade Zuhause. Stefanie Wolf jedoch hat das Glück, dass die Großeltern sich dazu bereit erklärten die Schulbetreuung ihrer Tochter zu übernehmen.

Tipps und Tricks für schwierige Situationen

Doch welche Tipps hat Sie für Eltern, welche mit der Schulbetreuung ihrer Kinder alleine dastehen? Wichtig sei es immer Rücksprache mit den Lehrern zu halten. Weiterhin sollten Eltern nicht gleich überfordern, sollte sich eine Wissenslücke auftun. „Eltern sollten sich nicht schämen, wenn sie mal keine Antwort auf eine Frage haben, denn schließlich sind wir ja alle schon Ewigkeiten aus der Schule raus“. Ihr Tipp: Lern-und Erklärvideos auf YouTube. Weiterhin sollten Eltern ihre Kinder immer wieder durch Worte motivieren. Sollte es dann immer noch Konfliktpotenzial geben, so sollten Eltern ihren Kindern den nötigen Freiraum geben und Verständnis zeigen. Es ist schließlich keine einfache Situation in der sich die Kinder derzeit befinden.

Von Amira Moustapha