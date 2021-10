Brandenburg/H

Was dachte Julia Schoch am 3. Oktober 1990? Sie ging am Abend in Potsdam mit einem Jungen in der Dunkelheit spazieren. „In der Ferne hörten wir das große Feuerwerk in Berlin“, erzählt sie, „ach ja, heute ist ja der Tag der Deutschen Einheit“. Sie, 1974 in Bad Saarow geboren, kramte einen Ostpfennig aus ihrer Tasche, der immer noch darin steckte und warf ihn ins Wasser. „Er war so leicht, dass er beinahe davon flog.“

Zur Galerie Mehr als 100 Frauen und Männer folgten am Sonntag den Ansprachen und den Liedern bei der Festveranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit im Dom.

Dachte Julia Schoch an den Umbruch, an das nun wirklich neue Deutschland? Sie schüttet den Kopf. „Ich dachte an das, was vor lag: die Liebe.“ Aus der Schülerin ist eine bekannte Schriftstellerin geworden. Am Sonntag war sie die Festrednerin im Brandenburger Dom, bei der Festveranstaltung des Brandenburger Rotary-Clubs und der Stadt Brandenburg zum Tag der Deutschen Einheit. Der Rotary-Club steht in diesem Jahr unter der Führung der Rechtsanwältin Tamara Große-Boymann.

Nachdenkliche Töne im Brandenburger Dom

Julia Schoch schlug leise Töne an, nachdenkliche Worte gab sie der geladenen Gesellschaft, die wegen der Corona-Abstandsregeln auf etwas mehr als 100 begrenzt waren. Die Schriftstellerin verglich das Feiern des Einheitstages mit einem Familienfest. In jeder Familie gibt es welche, die einander nicht ausstehen können und die das Gesabbel mancher Tante nervt. „Doch zu Omas Geburtstag kommen sie alle zusammen, weil sie alle zusammengehören.“

Es gebe keine Gründungsgeschichte für den Staat, der am 3. Oktober 1990 aus zwei bis dahin voneinander unabhängigen Staaten entstanden ist. „Es gibt viele Geschichten“, sagt sie. Julia Schoch meint die Geschichten jedes einzelnen Deutschen, die in der Summe die Erzählung namens deutsche Einheit ausmachen.

Bei der Festveranstaltung waren alle Stühle besetzt - wegen der Corona-Abstandsregeln konnten nur knapp über 100 Menschen dabei sein. Quelle: Heiko Hesse

Das sei es, was es „unmöglich macht, ein ganzes Volk auf ein gemeinsames Gefühl einzustimmen“. Auch wenn sie schließlich doch Omas Ehrentag an einer Kaffeetafel zusammenkommen und einander ihre Geschichten erzählen und einander zuhören.

Wie persönlich der Blick auf dieses historisch bedeutende Ereignis ist, zeigen auch Steffen Schellers Worte. Zwei Lieder verbindet der Oberbürgermeister mit der Wende, mit der Einheit, mit der großen Veränderung irgendwo zwischen Mauerfall und Einigungsvertrag: „Looking For Freedom“ von David Hasselhoff, gesungen Silvester 1989 an der Mauer, und „Wind Of Change“ von den Scorpions.

Erinnerungen von Steffen Scheller an die Wende

Wer jetzt verächtlich auf die Erinnerungen Schellers blickt, weil sie so banal erscheinen, hat vermutlich auch kein Verständnis für die leisen Worte der Schriftstellerin Julia Schoch, die so wunderbar frei waren von himmelhochjauchzendem Pathos, zukunftsweisenden Aufrufen und theatralischem Politiker-Gerede.

Mit gebührendem Abstand waren die Stühle im Kirchenschiff aufgebaut worden. Quelle: Heiko Hesse

Mit diesen Worten im Herzen klangen die Symphoniker unter der Leitung von Marcel Fladerer-Armbrecht gleich noch mal so gut.

Von Heiko Hesse