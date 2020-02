Schrottbrücke: Überraschung für die Prüfer

Brandenburg/H

Es ist eine mittelgroße Überraschung: Die seit dem 5. Dezember komplett gesperrte Brücke „20. Jahrestag“ könnte in einigen Wochen für den Pkw-Verkehr für die Übergangszeit bis zum Neubau wieder frei gegeben werden.

Weitere Prüfungen beauftragt

Offiziell erklärt das noch niemand, doch die Anzeichen verdichten sich. „Unsere Brückenprüfer sind durch mit ihren Arbeiten vor Ort. Wir haben weitere Prüfungen beauftragt, um herauszufinden, inwieweit wir das Bauwerk freigeben können“, sagt Steffen Streu, der Sprecher des Landesbetriebs Straßenwesen.

Professor Andrei Walther leitet die magnetischen Prüfungen des Spannstahls. Quelle: Rüdiger Böhme

„Gut möglich, dass die Brücke wieder für Pkw geöffnet wird. Für Straßenbahnen, Busse und Schwerlastverkehr dürfte es allerdings ausgeschlossen sein“, sagt Andrei Walther. Der Brandenburger leitet die derzeitigen Prüfungen für die Kiwa-Gruppe. Das ist eine der 20 weltweit führenden Anbieter für Testen, Inspizieren und Zertifizieren. Walther gilt als Experte für zerstörungsfreies Prüfen.

Magnet-Prüfgerät selbst entwickelt

Während seiner Promotion zum Thema „Spannstahlbruchprüfung“ an der TU Berlin hat er gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut ein Gerät entwickelt, das BetoFlux-Prüfgerät, welches gerade in Brandenburg an der Havel im Einsatz ist und von Kiwa auch verkauft wird. Der Name setzt sich aus Beton und dem englischen Begriff für (magnetischen) Durchfluss zusammen.

So sieht die Stahlbewehrung auf dem Laptop aus. Quelle: Rüdiger Böhme

Brüche werden zu Streufeldern

Das Gerät erzeugt ein kleines Magnetfeld, das den Beton, verpressten Zement und Spannstahl durchdringt. Brüche im Metall werden als Streufelder auf einem Laptop angezeigt. „Das ist unsere Aufgabe. Die Brückenprüfer haben ihre Zustandsnote vergeben, danach folgt unsere objektbezogene Schadensanalyse“, sagt Walther.

Baustudent Gregor von Hünerbein vermisst den Prüfbereich. Quelle: Rüdiger Böhme

Im konkreten Fall bedeutet dies, dass von den vier festgestellten Rissen in den Längs- und Querverspannungen des Bauwerks einer wohl besonders gravierend ist. Er befindet sich in einem Hohlkasten unter der Straßenbahntrasse im vorderen Abschnitt. Jeder Hohlkasten im die Bundesstraße 102 überspannenden Hauptbauwerk ist 18 Meter lang, 2,60 breit und 1,05 Meter hoch. Jeweils acht Hohlkästen liegen parallel nebeneinander, mehr als zehn solcher Blöcke hintereinander auf 192 Metern Länge.

Unzählige Stahl-Adern

Gehalten werden sie in Längsrichtung von so genannten Spannblöcken, die aus jeweils etwa 200 einzelnen und verdrehten Stahladern bestehen. Diese sind im Querschnitt oval und haben einen Durchmesser von etwas mehr als acht Millimetern.

Die Querverspannungen bestehen aus jeweils zwölf verbundenen runden Spannlitzen mit mehr als acht Millimetern Durchmesser. Hier sind jeweils neun dieser Bündel je Steg verbaut.

Radarkontrolle im Bauwerk

Walthers Kiwa-Team hatte vor der Streufeldmessung noch Lage und Verlauf der Spannglieder mit einem Radarverfahren genau eingemessen, um mit dem Magnetfeld genau hantieren zu können.

Bauingenieur Martin Wilcke verfolgt am Laptop die Prüfung der Stahlbewehrung. Quelle: Rüdiger Böhme

„Noch haben wir den ganz großen Riss nicht genau lokalisieren können, wir werden wohl etwa zwei Wochen brauchen“, sagt der Experte. Unter Umständen könne es auch ein paar Tage länger dauern. Danach werden noch Bohrkerne aus der Brücke gezogen, um die genaue Druckfestigkeit bestimmen zu können.

Und am Ende müssen Statiker mit Hilfe von spezieller Software genau rechnen, wie belastbar die Brücke ist. Somit bleibt es bei dem vom Landesbetrieb Straßenwesen kommunizierten Zeitplan, dass endgültige Ergebnisse nicht vor April vorliegen.

Auch Europakurve frei?

Gut möglich, dass mit der Freigabe der Brücke für den so genannten Motorisierten Individualverkehr (Pkw) auch die Europakurve wieder frei gegeben werden kann. Nach MAZ-Informationen soll es lediglich eine kleinere Schwachstelle am Anschluss zur „Hauptbrücke“ geben. Aber da könnten die von Bauunternehmer Victor Stimming zur unentgeltlichen Nutzung angebotenen Lasttürme eine Hilfe sein.

Brandenburg ist kein Einzelfall

Die Brücke „20. Jahrestag“ ist auch kein Einzelfall in der Region. In Berlin muss die Elsenbrücke über der Spree abgerissen und neu gebaut werden, welche die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Treptow-Köpenick verbunden hat. Sie wurde 1968 fertiggestellt und zeigte ähnliche Probleme, deshalb ist sie seit Ende August 2018 voll gesperrt. Mittlerweile gibt es auch einen Austausch von Berliner und Brandenburger Experten, weil es noch eine Reihe solcher problematischer Bauwerke gibt, die in etwa zur gleichen Zeit errichtet wurden. Ungenügende Abdichtung, eindringendes Wasser und Laugengemisch vom Winterdienst sorgen in fast allen Fällen für ein Schwächen des Spannstahls und Bruchgefahr.

Von André Wirsing