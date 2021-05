Brandenburg/H

Per Allgemeinverfügung hat Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Dienstag den Sperrkreis für das Sprengen der Schrottbrücke „20. Jahrestag“ am Mittwoch, 19. Mai, 10 Uhr, festgelegt.

Demnach ist die Sperrzone von allen sich dort aufhaltenden Personen bis 9 Uhr zu verlassen. Der Sperrbereich umfasst ein Gebiet, dessen Außengrenzen wie folgt festgelegt sind:

Norden: Spittastraße (neu) in Richtung Zanderstraße/Fontanestraße auf Höhe Einmündung Spittastraße. Das Passieren der neuen Spittastraße aus Richtung Genthin oder Rathenow kommend ist bis etwa 9.40 Uhr möglich.

Der Knotenpunkt Zanderstraße/Fontanestraße wird an der Einmündung Spittastraße und hinter der Einmündung Handwerkerhof etwa 15 Minuten vor Sprengung temporär für jeglichen passierenden Verkehr (Fußgänger, Radfahrer, Pkw, Lkw) gesperrt.

Ab etwa 9.30 Uhr erfolgt eine temporäre Sperrung des Knotenpunktes Spittastraße/AugustSonntag-Straße so dass der Zu- und Abfluss, des Verkehrs vor der Sprengung gewährleistet ist.

Osten: Magdeburger Straße bis Gebäude Magdeburger Straße 24. Die Einfahrten zu dem Grundstück Magdeburger Str. 20-24 und in den Behördenkomplex Magdeburger Str. 45 -49 bleiben frei. Die Gebäude Magdeburger Str. 24 und 45 sind nicht von der Sperrzone erfasst.

Süden: Zanderstraße, kurz hinter der Einmündung Zufahrt zur Technischen Hochschule und Behördenkomplex in westlicher Ausrichtung über die Bahnanlagen in einer Linie in Richtung Friedhof Altstadt.

Der Knoten Zanderstraße/Zufahrt zu THB und Behörden wird etwa. 15 Minuten vor Sprengung temporär gesperrt.

Westen: Magdeburger Landstraße, Höhe der Ende Einsteinstraße; folgend in nördlicher Richtung der westlichen Grundstückskante in Richtung Kindertagesstätte Magdeburger Landstr. 1/2.

Die Nutzung des Außengeländes der Kindertagesstätte unterbleibt, in Abstimmung zwischen Stadt und dem Betreiber der Kindertagesstätte. Inbegriffen ist auch die Fußgänger-/Radfahrerbrücke über die Gleisanlagen.

Die verbindliche Festlegung erfolgt durch die Absperrmaßnahmen der Sicherheitskräfte vor Ort und kann aufgrund des Geländes, des Bewuchses oder anderweitiger Erfordernisse abweichen.

Zuständigkeit der Stadt: Die Stadt Brandenburg an der Havel ist gemäß Ordnungsbehördengesetz OBG die sachlich und örtlich zuständige Behörde, die tätig wird. Danach kann sie die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr abzuwenden. Der gefährdete Bereich wird als Sperrzone festgelegt. Durch Ordnungskräfte der Stadt wird kontrolliert und sichergestellt, dass alle Personen die Sperrzone verlassen. Anweisungen dieser Ordnungskräfte ist Folge zu leisten.

Von André Wirsing