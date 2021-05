Schrottbrücke: Vollsperrung der B 102 ab 14. Mai

Brandenburg/H

Nun wird es ernst: Obwohl die Schrottbrücke „20. Jahrestag der DDR“ erst am 19. Mai gesprengt und hernach abgetragen wird, treten bereits ab kommenden Freitag umfangreiche Vollsperrungen und Umleitungen in Kraft, teilt Anke Pauluth von der Verkehrsbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel mit.

„Für den Abriss der Brücke am Altstädtischen Bahnhof ist in der Zeit vom 14. Mai, 18 Uhr bis voraussichtlich 30. Mai die Vollsperrung der B 102/Zentrumsring im Bereich der Brücke notwendig. Wegen der Vollsperrung muss der Verkehr umgeleitet werden.“

1. Aus Richtung Hohenstücken/Rathenow kommend in Richtung Plaue/Genthin wird der Verkehr über die Gördenallee und den Quenzweg zur Plauer Landstraße geleitet. In umgekehrter Richtung gilt die gleiche Umleitung.

2. Autofahrer aus Richtung Plaue/Genthin in Richtung Innenstadt bzw. Hauptbahnhof/ Potsdam/Bad Belzig/Autobahn werden über die Magdeburger Landstraße, Friedrich- Engels-Straße und Klingenbergstraße zur B 102/ Zentrumsring geleitet.

3. Der Verkehr aus Richtung Hauptbahnhof/Potsdam/Bad Belzig/Autobahn wird über die Auffahrt zur Brücke am Altst. Bahnhof, Magdeburger Straße, Fouquéstraße, Karl-Marx- Straße zur B 102/Zentrumsring geleitet. Ab hier kann dann entweder in Richtung Hohenstücken/Rathenow abgebogen werden oder man fährt über die Spittastraße und die August-Sonntag-Straße zur Magdeburger Landstraße bzw. weiter in Richtung Plaue/ Genthin.

Die Umleitungsführung ist beschildert. In der Karl-Marx-Straße besteht auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Fouquéstraße absolutes Haltverbot. Das Haltverbot ist zur Freihaltung der Rettungszufahrt der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Richtung Innenstadt notwendig.

„Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass es am 19.Mai in den Vormittagsstunden zu weiteren temporären Sperrungen kommen kann. Aufgrund des zu erwartenden sehr hohen Verkehrsaufkommens auf den Umleitungstrecken kann es zu Stauerscheinung und anderen Verkehrsbehinderungen kommen“, sagt Anke Pauluth.

Von André Wirsing