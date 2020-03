Schrottbrücke: Warum die Umleitungsstrecke kaputt ist

Brandenburg/H

Zu Störungen und Behinderungen kommt es auf der offiziellen Umleitungsstrecke für die gesperrte Brücke „20. Jahrestag“. An der Kreuzung August-Sonntag-Straße/Magdeburger Landstraße gibt es Schäden an der Rechtsabbiegerspur in die Magdeburger Landstraße, informiert Rathaussprecher Jan Penkawa.

„Neben den Straßenbahngleisen liegt eine Regenentwässerungsmulde. Diese ist in Teilen gebrochen, auch deren Rahmen. Die Rinne hat einfach dem Gewicht der vielen schweren Lkw nicht standgehalten, die alle darüber fahren müssen“, sagt Penkawa.

Erst Notreparatur, später Austausch

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind am Freitagmittag ausgerückt, um die schadhaften Stellen mit einem provisorischen Asphalt aus Kaltmischgut zu schließen. Am Wochenende wird der kommunale Straßenexperte Peter Reck prüfen, ob die Reparatur vorläufig hält.

In den kommenden Tagen soll eine neue Rinne eingebaut werden. Es sei bislang nur die Rechtsabbiegerspur betroffen, der gesamte Umleitungsverkehr aus Richtung SWB-Park müsse über die verbleibende Spur geleitet werden, sagt Penkawa.

Von André Wirsing