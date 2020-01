Schrottbrücke in Brandenburg an der Havel: Wie ein Unternehmer helfen will

Brandenburg/H

An der Diskussion um die gesperrte Brücke „20. Jahrestag“ in Brandenburg/Havel beteiligt sich nun auch der Bauunternehmer Victor Stimming. Er übt Kritik am bisherigen Umgang mit dem Bauwerk und bietet gleichzeitig eine spektakuläre Hilfe an.

Viel zu lange vernachlässigt

„Die Brücke ist jetzt wohl nur noch eine Altlast. Das hätte nicht sein müssen. Bundesweit wurden Spannbetonbrücken mit Bekanntwerden der Frost-Tausalz-Schäden schon seit Jahrzehnten mit Schutzbeschichtungen zur Lebensdauererhöhung behandelt, warum nicht in Brandenburg?“

Der Betrieb Industrie- und Spezialbau Brandenburg, den Stimming durch seine jahrelange Tätigkeit als Technischer Direktor und Betriebsdirektor gut bewerten kann, habe schon damals in der DDR mit seinen Fachleuten beste Qualität geliefert, und sei als einer von wenigen als „Betrieb der ausgezeichneten Qualitätsarbeit“ ausgezeichnet worden. „Der besondere Schutzbedarf von Spannstahl war auch damals bekannt und wurde bei der Fertigung berücksichtigt“, so Stimming.

Lasttürme als Provisorium

Praktisch stünden jetzt zwei Fragen an: „Welche Funktionen soll die Verkehrskreuzung künftig erfüllen? Wie überstehen wir die Zeit bis zur Neubaufertigstellung?“ Für die Zeit des Improvisierens sollte geprüft werden, ob für Pkw nicht wenigstens die Europakurve frei gegeben werden kann und nur die Überführung der B 102 gesperrt bleibt. „Zur provisorischen Unterstützung der Konstruktion im Bereich der Kurve könnte meine Firma kostenlos Lasttürme mit insgesamt etwa 5000 Kilonewton Tragkraft bereitstellen.“ Zur Veranschaulichung: 5000 Kilonewton entsprechen der Gewichtskraft, die auf eine Masse von 500 Tonnen wirkt.

Stimmings Firma Hoch- und Ingenieurbau Brandenburg HIB hat unzählige komplizierte Bauvorhaben vor allem für die öffentliche Hand und für die Industrie realisiert.

Extra-Spur für E-Busse und E-Autos

„Hinsichtlich des Neubaus sollten die Forderungen wegen der Kosten und der benötigten Bauzeit nicht wieder zu einem Superbau führen, wo das Land sowieso oft Probleme hat, siehe Flughafen oder Schiffshebewerk“, so Stimming.

Zwei Überführungsfahrstreifen mit Rad- und Gehwegen würden aus seiner Sicht ausreichen. Der zum Quenz führende Straßenbahnstummel könne vom Bus – möglicherweise bald elektrisch – ersetzt werden. „Die Mehrkosten der Gleisüberführung würden geschätzt den Wert von 20 Elektrobussen betragen.“ Die Magdeburger Landstraße könne zwei der vier Spuren bevorzugt für den Öffentlichen Personennahverkehr erhalten, zudem sollten alle Elektrofahrzeuge die Sonderspuren nutzen dürfen.

Bekenntnis zur Straßenbahn

Ob Verzicht auf die Straßenbahn und die ungewöhnliche Verkehrsführung Aussicht auf Realisierbarkeit haben, sei dahingestellt. Zumal sich die Stadtverordneten und die Stadtspitze in ihrem Appell „Brücken bauen BRB“ an Landes- und Bundesregierung auch zum Erhalt der Straßenbahn bis zum Quenzstadion eindeutig bekannt haben. Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) tut dies auch immer wieder bei öffentlichen Auftritten.

Wichtig für die Abbruchphase

Dennoch freut er sich über Stimmings Angebot für die Europakurve. „Das haben wir per E-Mail erhalten. Unser Brückenexperte Peter Reck hat es auch an den Landesbetrieb Straßenwesen weitergeleitet, dort wird es nun geprüft.“ Scheller kann sich vorstellen, dass die Offerte angenommen wird.

„Wenn die Überfahrt über die Bundesstraße 102 abgebrochen wird, könnte wenigstens mit Hilfe der Stützen die Europakurve genutzt werden, damit die Magdeburger Landstraße nicht komplett abgeschnitten ist. Zudem können die Lasttürme helfen, damit nicht die Spittastraße beim Abbruch gefährdet ist, also der Bypass immer offen bleibt.“

Von André Wirsing