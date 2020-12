Schüler für neue Oberschule gesucht

Brandenburg/H

„Erfahren habe ich es auch erst in der vergangenen Woche“, sagt Kathrin Kazmierczak und freut sich. Denn vor der sympathischen Frau liegt eine Mammutaufgabe. Sie wird die kommissarische Schulleiterin der Brandenburger Oberschule, die es noch nicht gibt aber die bereits im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Das staatliche Schulamt hat Lehrerin, die jetzt am Saldern-Gymansium tätig ist, mit dem Aufbau der neuen Bildungseinrichtung beauftragt.

Kathrin Kazmierczak wird die Schulleiterin der Brandenburger Oberschule, die 2021 neu eröffnet wird. Quelle: privat

Kathrin Kazmierczak ist Lehrerin für Biologie und Chemie und seit 1996 in der Stadt als Lehrerin tätig. Als Steckenpferd nennt die den „Bereich der sonderpädagogischen Förderung und der Betreuung von Schülern mit Nachteilsausgleichen“. Dafür habe sie sich zusätzlich weitergebildet. Bis zu ihrem Wechsel an Saldern-Gymnasium war sie an der dann abgerissenen Gesamtschule Görden tätig.

Schon dort habe sie erkannt, wie wichtig sonderpädagogische Förderung sei. Großes Augenmerk lege sie zudem auf die Kompetenzentwicklung und Schülerorientierung.

Viele Eltern stehen vor Herausforderung

Viele Eltern stehen derzeit vor der Herausforderung, zusammen mit ihrem Kind zu entscheiden, wie der schulische Weg nach der Grundschule aussehen soll. Wegen der hohen Schülerzahlen wird es ab dem Schuljahr 2021/2022 in der Stadt Brandenburg eine neue weiterführende Schule geben. Viel Zeit wurde vertan.

Nach dem langen Hin und Her in der Lokalpolitik zum Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25. November wird die neue Oberschule vorerst in den Räumen des OSZ „ Alfred Flakowski“ in der Caasmannstraße eingerichtet.

Das OSZ Alfred Flakowski in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Für Kathrin Kazmierczak ist es schon jetzt wichtig, um ihre neuen Schüler zu werben. Und weil sie weiß, dass es schwer ist sich für etwas zu entscheiden, was man nicht kennt, ist sie derzeit unterwegs um trotz ihrer Arbeit im Lockdown am Saldern für Ihre neue Schule zu werben.

Im Ü7-Verfahren – das ist der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe I nach der sechsten Klasse – „ist die Entfernung zwischen Wohnort und Schule das wichtigstes Entscheidungskriterium, ob ihr Kind an der von ihnen gewünschten Oberschule bei Übernachfrage dieser angenommen wird“, schreibt sie.

Günstige Lage der Schule

Durch den Standort der neuen Schule bedingt, sollten sich somit Schülerinnen und Schüler mit dem Wohnort Eigene Scholle, Wilhelmsdorfer Vorstadt, Quenz sowie den Ortsteilen Schmerzke, Wust und Gollwitz vorrangig bewerben.

Ihre integrativ orientierte Oberschule wird mit einem offenen Ganztag und gemeinsamen Unterricht aufgebaut. Starten soll die Schule mit zwei siebenten Klassen. Wie an allen anderen Oberschulen der Stadt Brandenburg bedeutet das, dass ab dem zweiten Halbjahr der 7. Klasse Kurse auf dem Niveau grundlegender Bildung und auf dem Niveau der erweiterten Bildung in den Fächern Mathematik und erster Fremdsprache durchgeführt werden.

Die Kinder können also am Ende der 10. Klasse, entsprechend der erzielten Leistungen, alle Abschlüsse, die an einer Oberschule vergeben werden, erwerben. Im Anwahlverfahren für die 7. Klassen können Eltern die neue Schule ebenfalls berücksichtigen, dort ist dann die Bezeichnung „Neue Oberschule der Stadt Brandenburg in der Caasmannstraße“ anzugeben.

Kleines Team am Anfang

In der ersten Phase wird die neue Oberschule nur vier bis sechs Lehrer haben. Weitere Pädagogen, die nur wenige Stunden in der Caasmannstraße unterrichten, kommen hinzu. Jahr für Jahr werde das Kollegium wachsen, die Zahl der Schüler auch, freut sich Kathrin Kazmierczak.

Parallel zum Aufbau des Schüler und Lehrerstamms der neuen Schule wird auch ein neues Schulgbäude errichtet. Die neue Schulleiterin hat große Pläne damit: Voll digitalisiert und modern soll die Schule sein. Ein Haus, „in dem soziale Gerechtigkeit gelebt wird“.

Sie habe die Erfahrung gemacht, dass viele Schüler sich zu früh entscheiden müssten, welchen Bildungsweg sie einschlagen. Ihr Ideal: Eine Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Das ist Zukunftsmusik. Aber das ist der Traum, den sie hat. Eltern, die Fragen an die neue Schulleiterin haben, können sich an diese an die E-Mail-Adresse kathrin.kazmierczak@lk.brandenburg.de schicken.

Von Benno Rougk