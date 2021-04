Schüler und Lehrer in Quarantäne: So geht es am Schulzentrum Ziesar-Görzke weiter

Ziesar

Zwölf Schüler vom Thomas-Müntzer-Schulzentrum Ziesar-Görzke sind in Quarantäne. „Am stärksten betroffen ist eine Lerngruppe aus der sechsten Klasse. Eines ist klar: Partys sind nicht der Grund für die Quarantäne“, sagt Schulleiterin Katharina Vogt. Damit erinnert sie an die durch illegale Feiern verursachte Massenquarantäne in Kirchmöser und Wusterwitz. Auch die seit dem 19. April an Schulen geltende Testpflicht hat laut der Pädagogin bislang keine Auswirkungen auf den Alltag im Schulzentrum.

Neben den Schülern befinden sich auch zwei Lehrer in Quarantäne. „Sie werden durch andere Pädagogen ersetzt. Wir planen den normalen Vertretungsunterricht und das, so weit es geht ohne Verzögerungen“, sagt Katharina Vogt. Nur ein Zehntklässler muss seine schriftliche Deutsch- und Englisch-Prüfung nachholen, weil er momentan in Quarantäne ist. Doch wie geht es für die Sechstklässler weiter? Die Grundschüler erhalten ihre Aufgaben digital und lernen im Distanzunterricht.

Dabei gehen sie von zu Hause auf die Homepage der Schule, loggen sich mit ihren Daten ins Intranet ein und bearbeiten dann ihre Themen. Anschließend senden die Kinder ihre Aufgaben den Lehrern zu oder kontrollieren sie selbst. Die Ergebnisse sind laut Katharina Vogt unterschiedlich. „Gelegentlich stößt die Schulcloud an ihre Grenzen, auch die Bandbreite ist im ländlichen Raum nicht immer gegeben“, sagt die Schulleiterin.

Sie befürchtet, dass die Disziplin bei den Erst- bis Zehntklässlern „nach einem turbulenten Jahr“ nachlässt. „Es könnte sein, dass deutlich in ihren Leistungen abfallen, deshalb hoffe ich, dass der Präsenzunterricht bei einem stabilen Infektionsgeschehen bald wieder möglich ist. Bildungsministerin Britta Ernst hat dafür ja den 3. Mai als Termin benannt. Wenn das klappt, wäre es wirklich toll. Denn Schüler brauchen ihre Lehrer und Mitschüler“, sagt sie der MAZ.