Brandenburg/H

Ein zehn Jahre alter Schüler ist am Donnerstagmorgen in Brandenburg-Nord vom Fahrrad gestürzt. Der Junge war mit Freunden in der Brielower Straße unterwegs, kam vom Radweg ab und stürzte, weil sich die Räder in einem Ast verfingen.

Der Schüler zog sich Verletzungen an der Hand zu. Rettungskräfte brachten den Jungen ins Krankenhaus. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Von MAZ