Mit einem Lachen gehen die Brandenburgerin Annemarie Nimmich und Raheem Bocat aus der französischen Partnerstadt Ivry-sur-Seine aufeinander zu. Erstmals nehmen Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums an einem Workshop im deutsch-französischen Theater „Au fil de nuages“ teil und erarbeiten Rollenspiel-Dialoge zum Thema „Ich verstehe dich. Ich verstehe dich nicht.“

Leidenschaft für Sprache und Theater

Die Schülerinnen Promisse Pambou und Carla Nonyou notieren sich hierfür auf ihren Zetteln die Worte „hungrig“ und „hochnäsig“ und verwenden sie anschließend im Gespräch. Nach einer kurzen Verwirrung glückt das Experiment.

„Durch das Erleben einer neuen, fremden Sprache wird das Sprechen überhaupt erst wieder entdeckt. Die Worte bekommen Bedeutung“, sagt Christina Gumz. Für die 38-Jährige ist es eine Leidenschaft, mit Mitteln des Theaters zu arbeiten. Sie betont, wie wichtig es für Schüler ist, in zwei Sprachen zusammenzuarbeiten und Emotionen zu zeigen.

„Es ist eine wertvolle Erfahrung, die ihnen Vertrauen gibt, wenn sie sogar in einer anderen Sprache auf der Bühne Spaß und Erfolg haben können“, sagt die Brandenburgerin. Sie und ihr Partner Clément Labail zogen im Jahr 2016 nach Kirchmöser und etablierten an der Havel ein französisch geprägtes Theater.

Waldmops sorgt für Verwunderung

Erstmals erkundeten französische Schüler bei einem Austausch zwei Wochen lang die Region fuhren mit einem Dampfer auf der Havel, gestalteten Leinbeutel in der Galerie Sonnensegel und besuchten das Marienbad Brandenburg. Freitag reisen sie zurück nach Ivry-sur-Seine, einer Gemeinde, die etwa sieben Kilometer östlich des Pariser Stadtzentrums liegt.

Raheem Bocat schätzt das deutsche Essen, tauscht Brezeln gegen Croissants, isst Bratwürste vom Grill und machte in Brandenburg an der Havel eine Entdeckung, die ihn überraschte. „Ich fand die Waldmops-Skulturen in der Stadt etwas seltsam, aber irgendwie auch lustig“, sagt der Elfjährige der MAZ.

Promisse Pambou genoss hingegen die Zeit im Kinder- und Jugenderholungszentrum (Kiez) Bollmannsruh. „Die Natur ist wundervoll und dort haben wir das Bogenschießen trainiert“, sagt sie der MAZ. Sie und ihre Mitschüler können sich vorstellen, nach Brandenburg an der Havel zurückzukehren.

Traum von einer Reise nach Paris

Annemarie Nimmich lobt den Schüleraustausch. „Hier sind neue Freundschaften entstanden“, sagt die Brandenburgerin und träumt von einer Reise nach Paris. „ Frankreich fasziniert mich und versprüht eine gewisse Lockerheit“, sagt die Saldern-Gymnasiastin. Sie möchte den nächsten Schüleraustausch in Frankreich erleben und „unbedingt einmal den Eiffelturm sehen.“

Promisse Pambou lächelt, denn das Bauwerk gehört für sie zum Alltag. Doch die 12-Jährige hat eine neue Sehenswürdigkeit kennengelernt, die sie ihre Landsleuten weiterempfiehlt. „Im Schloss Gollwitz gefällt es mir sehr, denn dort gibt es nicht so viele Mücken“, sagt sie der MAZ.

