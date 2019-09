Brandenburg/H

Ein zehn Jahre altes Mädchen hat sich an diesem Donnerstag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind war gegen 7 Uhr mit seinem Fahrrad in der Fouquéstraße unterwegs. Das Mädchen fuhr auf dem Radweg in Richtung Karl-Marx-Straße.

Einen Moment lang war die Schülerin unaufmerksam. Sie übersah ein Straßenschild und stieß damit zusammen.

Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde von Rettungskräften zur weiteren Behandlung ins nahe gelegene städtische Klinikum gebracht, berichtet Polizeisprecherin Juliane Mutschischk.

Von MAZ