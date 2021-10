Brandenburg/H

In den vergangenen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 des Bertolt-Brecht-Gymnasiums ihre Betriebspraktika absolviert.

Alle Neuntklässler gewinnen auf diese Weise zwei Wochen lang Einblicke in das Arbeitsleben. In der Regel suchen sie sich ihren Praktikumsplatz in einem Unternehmen selbst und folgen dabei ihren Interessen.

Christian Cutino Noa aus der Klasse 9 b von Lehrerin Sarah Karberg hat sich für ein Praktikum in der Gebrüder-Grimm-Grundschule in Brandenburg an der Havel entschieden. Zwischen 7.45 bis 14.30 Uhr hilft er deutlich jüngeren Schülern bei deren Schulaufgaben. Mitunter kann er auch den Lehrern ein bisschen Arbeit abnehmen.

Manchmal macht der Praktikant auch sauber, denn auch solche Aufgaben müssen erledigt werden, Christian ist sehr zufrieden mit dem Praktikum, er hat sich die Arbeit in der Schule genauso vorgestellt.

Dass alle Schüler unterschiedliche Interessen haben, lässt sich an der unterschiedlichen Berufswahl im Praktikum ablesen. Marlon Gaebel hat einen Praktikumsplatz bei der Firma Atlas Informationssysteme auf dem Quenz gefunden.

Marlon durfte sogar konfigurieren

Von 8 bis 14 Uhr und konfiguriert er PC-Software und Hardware. Marlon hat sich weit weniger erwartet von seinem Praktikum und ist daher sehr positiv überrascht, was er so alles erledigen darf.

Mia geht ebenfalls auf das Brecht-Gymnasium und absolviert ihr Praktikum im Amtsgericht Brandenburg in der Magdeburger Straße. Dort sitzt sie in der Wachtmeisterei. Ihre Kollegen dort kümmern sich um die Sicherheit des Gebäudes. Die Neuntklässlerin ist hauptsächlich mit der eingehenden Post beschäftigt.

Praktikum im Gericht

Trotzdem hat Mia schon Einblicke in einem Gerichtsprozess bekommen. Sie kennt nun den Ablauf eines solchen Verfahrens. Sie arbeitet täglich von 7 bis 14 Uhr, die Arbeit im Gericht macht ihr sehr Spaß.

Dennoch würde sie in ihrem späteren Beruf gern mehr draußen sein und Termine wahrnehmen, statt den ganzen Tag im Büro zu verbringen.

Louis Rappe fühlt seinen Mitmenschen zwar nicht auf den Zahn, kommt ihren Gebissen aber sehr nah. Denn er hat in Wusterwitz bei Zahnärztin Martina Vietzke gearbeitet, durfte sie mehrere Stunden lang bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen.

In der Zahnarztpraxis

So reichte der Schüler der Chefin beispielsweise die gewünschten Instrumente und säuberte sie auch in Vorbereitung für den nächsten Patienten. „Ich bin positiv überrascht, dass ich so viele Sachen praktisch erledigen darf“, versichert Louis.

Ben Bleiß hilft den Kindern von der Pestalozzi Schule bei ihren Schulaufgaben, er hat zwei Wochen lang beim Humanistischen Regionalverband Brandenburg an der Havel/ Belzig geholfen.

Auch Putzen gehört dazu

Zu seinen Aufgaben in den sieben Stunden pro Tag gehörten zwar auch Reinigungsarbeiten wie Laubharken und Fegen, doch das macht ihm nichts aus. Vor allem aber findet er die Arbeit mit den Kindern überraschend schön, leitet die Jüngeren gern an bei ihren Hausarbeiten.

Nicht alle haben in ihrem Praktikum so großartige Erfahrungen wie die fünf hier vorgestellten Schüler. Einige mussten auch einmal mehr putzen, als ihnen lieb war.

Aber richtig beschwert hat sich keiner. In manchen Jobs gehört Saubermachen einfach dazu und deshalb war es halb so schlimm.

Travis Liebner (14) ist selbst Schüler der 9 b des Bertolt-Brecht-Gymnasiums und hat sein Praktikum in der MAZ-Redaktion und mit journalistischen Terminen verbracht.

Von Travis Liebner