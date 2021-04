Schul- und Kita-Schwimmen: AfD bedankt sich beim Rathaus

Brandenburg/H

Lob und Dank sind die Worte, die AfD-Fraktionschef Axel Brösicke derzeit für die Arbeit des Brandenburger Rathauses übrig hat. Nicht generell, wohl aber, was das Engagement der Stadtregierung bezüglich der Förderung des Schwimmunterrichts betrifft.

Zur Haushaltsdebatte der Stadt Brandenburg vor einigen Wochen hatte die AfD-Fraktion eine Beschlussvorlage zur Schwimmausbildung bei Kindern und Jugendlichen eingebracht, die ein Nachholen ausgefallener Übungsstunden im Corona-Jahr im Schul- und Kita-Bereich vorsah und zur Finanzierung der Bahnmieten 30 000 Euro im Haushalt einstellen sollte.

Sowohl der Schwimmunterricht der Schulen als auch das sogenannte „Kita-Schwimmen“ war über Monate nicht möglich gewesen und einige Anbieter im Bereich Kita-Schwimmen waren wegen fehlender Einnahmen bei weiter laufenden Kosten in massive Schwierigkeiten geraten.

Das Schulschwimmen im Marienbad soll nach der Pandemie wieder groß geschrieben werden. Quelle: Marcus Alert

Brösicke: „Für eine vom Wasser durchzogene und umgebene Stadt wie Brandenburg an der Havel mit ihren vielen unbewachten Badestränden ist es essenziell wichtig, dass Kinder und Jugendliche so früh und so gut wie möglich das Schwimmen erlernen.“ Nur so könnten Badeunfälle effektiv vermieden werden. Wurde die Bereitstellung von Geldern für die Schwimmausbildung im Haushalt von der Mehrheit der Stadtverordneten noch abgelehnt, „überraschte die Verwaltung nun mit der neuen Entgeltordnung für das Marienbad.“

Kinder gefördert

Nicht nur die von der AfD-Fraktion geforderte Ausweitung der Angebote und damit die Möglichkeit zum Nachholen ausgefallener Übungsstunden sei berücksichtigt worden, sondern auch eine Finanzierung der extra zu mietenden Bahnen sei in die neue Gebührenordnung eingestellt worden.

Zukünftig würden mehr Schwimmbahnen für die Schwimmausbildung – mit Abstand – bereitgestellt und diese aus nicht in Anspruch genommenen Erstattungen für das Vereinsschwimmen finanziert. „Wir bedanken uns bei der Verwaltung ausdrücklich für die schnelle und umsichtige Umsetzung unserer Forderungen und hoffen, mit diesen Maßnahmen die Zahl der jährlichen Badeunfälle in unserer Stadt weiterhin auf dem gewohnt niedrigen Niveau halten zu können“, schreibt Brösicke. Ganz ernst gemeint ist das natürlich nicht.

Im Haushalt noch abgelehnt

Denn man hätte den Vorschlag der AfD auch schon bei den Haushaltsberatungen als notwendig akzeptieren und im Sinne der Kinder beschließen können.

Fakt ist allerdings: Wenn das Marienbad wieder öffnet, müssen die Nutzer an anderer Stelle tiefer in die Taschen greifen. Die neue Entgeltordnung soll am 28. April beschlossen werden. Dann werden die Preise im Sportbad um 50 Cent, im Funbad um 60 Cent und in der Sauna um 70 Cent teurer. So kostet der Normaltarif für zwei Stunden in Freibad und Schwimmhalle künftig 4,40 statt 3,90 Euro, im Freizeitbad 8,40 statt 7,80 Euro und in der Sauna 14,90 statt 14,20 Euro.

Großes Defizit in der Kasse

Auch die Tageskarten werden entsprechend angepasst. Unberührt von der Tariferhöhung bleiben die Stammkundenkarten, die Tarife für Gruppenschwimmkurse, Gruppenrabatte sowie die Gebühren im Parkhaus.

Das Erhöhen der Eintrittspreise hatte Werkleiter Fred Ostermann bereits im vergangenen November angekündigt, als er den Wirtschaftsplan für dieses Jahr 2021 vorgelegt hatte. Das Marienbad hat im Jahr 2020 mehr als zwei Millionen Euro an Betriebskosten von der Stadt erhalten, geplant waren 875.000 Euro. Statt erhoffter 1,74 Millionen Euro waren nur 930.000 Euro am Jahresende 2020 in der Kasse.

