Kloster Lehnin

Die Gemeinde hat den angekündigten Förderantrag für ein neues Gebäude auf dem Lehniner Schulcampus auf den Weg gebracht. Dabei geht es um einen sogenannten Zwischenbau, der die Grundschule mit der Gesamtschule verbinden soll. Kloster Lehnin erhofft sich eine staatliche Förderung von 70 Prozent, um die geschätzten Kosten von über elf Millionen Euro stemmen zu können.

Bauantrag folgt bald

Der dreigeschossige Bau wird rund 2000 Quadratmeter Nutzfläche haben. Neben diversen Unterrichtsräumen und Fachkabinetten sollen in dem Neubau die Schulverwaltung sowie eine Mensa Platz finden. Die Gemeindevertretung verständigte sich bereits auf einen Riegel in Nord-Süd-Ausrichtung als Vorzugsvariante. „Nach dem Förderantrag werden wir in den nächsten Tagen den Bauantrag beim Landkreis einreichen. Unser Ziel ist ein Baustart im 2. Quartal 2022. Eine Fertigstellung zum Schuljahr 2024/25 wäre ideal“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister der MAZ.

Eine Gegenstimme

Mit dem teuersten Bauprojekt der Kommune erreicht Kloster Lehnin erstmals ein Haushaltsvolumen für 2022 in den Ein- und Auszahlungen von je über 30 Millionen Euro. Mit einer Gegenstimme von Frank Niewar (SPD) und zwei Enthaltungen haben die Gemeindevertreter dem Doppelhaushalt für 2022/23 mehrheitlich zugestimmt. Jetzt muss die Kommunalaufsicht das Zahlenwerk genehmigen. Niewar hatte bereits im Vorfeld den von Brückner geplanten Personalaufwuchs um fünf Stellen abgelehnt. „Es geht dabei um rund 350 000 Euro. Dafür gibt es von mir keine Zustimmung“, so Niewar.

Die Reckahner Feuerwehrmänner müssen sich in ihrem kleinen Gerätehaus in der Garage umziehen vor Einsätzen. Wegen der engen Verhältnisse soll ein Neubau her. Quelle: Marion von Imhoff

„Wir haben mit der Einführung eines Doppelhaushalts gute Erfahrungen gemacht. Der Aufwand wird verringert, Investitionen werden nach einer für alle Ortsteile sichtbaren Prioritätenliste abgearbeitet“, findet dagegen ein von der Stellendebatte unbeeindruckter Bürgermeister. So stehen bei den Gerätehäusern Neubauten in Reckahn und Trechwitz ganz oben auf der Liste. Rückschläge sind allerdings nie ausgeschlossen. So liegt jetzt für Reckahn eine Baugenehmigung vor, aber ein erster Fördermittelantrag wurde versagt. Für 2022 wird Kloster Lehnin die Zuschüsse erneut beantragen. „Sollte es eine erneute Absage geben, müssen wir uns nach Alternativen umsehen“, so Brückner.

Rädel ganz vorn

Auch bei der Straßenunterhaltung wird eine Reihenfolge abgearbeitet. Priorität haben zum Beispiel Sanierungsarbeiten an der Hauptstraße in Rädel. Dagegen ist der oft diskutierte Ausbau der Beelitzer Straße in Lehnin in den nächsten zwei Jahren nicht geplant. Nach den Spielplätzen in Netzen, Reckahn sowie auf dem Lehniner Schulcampus ist jetzt Damsdorf an der Reihe. „Ehrenamtliche Unterstützung bei der Umsetzung der Spielplatzprojekte ist dabei immer gut“, meinte Brückner mit Verweis auf Spendenaufrufe des Ortsbeirats oder auf das Engagements des LCV bei der Spielplatzneugestaltung auf dem Markgrafenplatz.

Abschnitte der Hauptstraße in Rädel stehen ganz oben auf der Straßenreparaturliste der Gemeinde Kloster Lehnin. Quelle: Frank Bürstenbinder

Festhalten wird Kloster Lehnin am einmal eingeführten Ortsteilbudget in einer Gesamthöhe von 50.000 Euro. Das Geld wird neben einer Grundsumme entsprechend der Einwohnerzahl auf die 14 Ortsteile aufgeteilt und steht den Ortsbeiräten zur freien Verfügung. Weiter geht 2022 die Erneuerung des Feuerwehr-Fuhrparks. So wird Ende des Jahres ein neues Tanklöschfahrzeug für die Nahmitzer Kameraden ausgeliefert, das mit rund 330.000 Euro im Haushalt zu Buche schlägt. Im Folgejahr bekommt Damsdorf ein Löschgruppenfahrzeug zur Hilfeleistung (HLF).

Von Frank Bürstenbinder