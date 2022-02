Schulbegleiter: Verzichtet Brandenburg an der Havel einfach auf Millionen?

Brandenburg/H

Die Stadt verzichtet fahrlässig auf große Geldbeträge, behaupten die Bündnisgrünen: „Somit ist dem städtischen Haushalt bereits jetzt feststellbar durch Unterlassung ein Schaden von mindestens eine Million Euro entstanden“, sagt der Stadtverordnete Ralf Krombholz. Seine Fraktion habe Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) bereits im vergangenen November auf eine Kofinanzierung hingewiesen, dieser habe nicht reagiert.

140 Schüler brauchen Begleitung

Worum geht es? Das Thema Schulbegleiter für behinderte und seelisch gefährdete Kinder ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Aktuell kümmern sich 111 Schulbegleiter um 140 Schülerinnen und Schüler. Laut Schulgesetz muss der Schulträger – in der Regel also die Kommune – für das nichtpädagogische Personal aufkommen.

Kofinanzierung vom Land möglich

Laut Recherchen der Bündnisgrünen gibt es seit Dezember 2018 ein Gesetz, in dem die Kofinanzierung der Schulbegleitung ab 2020 in Aussicht gestellt wird. Das Sozialministerium habe Krombholz auch mitgeteilt, dass die Stadt daraus mit Einnahmen von mindestens 500.000 Euro pro Jahr rechnen könne. Die Kommune wende in diesem und im nächsten Jahr für Schulbegleiter jeweils rund 3,5 Millionen Euro auf.

Unterscheidung zwischen Gesetzen

Scheller entgegnet, dass es allerdings nur für einen engen Personenkreis eine Kofinanzierung gibt. Unterschieden wird nach Fällen in den Sozialgesetzbüchern VIII und IX. Erstattet werde in der Regel nur nach dem SGB IX – das bedeutet, dass bei den betroffenen Schüler eine wesentliche körperliche und/oder geistige Behinderung vorliegen muss.

Für finanzielle Aufwendungen nach SGB VIII gebe es keine fallbezogene Kostenerstattung, lediglich einen pauschalen Jugendhilfelastenausgleich.

Joel Reinelt (12) und Schulbegleiterin Stefanie Wolf beim Lernen zuhause. Quelle: Amira Moustapha

Strenge Regeln fürs Prüfen

Das Prüfen einer wesentlichen Behinderung nach SGB IX umfasse ein umfängliches Verfahren, das an strenge Regelungen gebunden sei, argumentiert Scheller. „Wir bearbeiten gerade 376 Fälle von Eingliederungshilfe mit 4,3 Vollzeitstellen. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter kümmert sich um 88 Fälle. Kämen nun für alle Schulbegleitungen aufwendige Einzelfallprüfungen hinzu, ist das gar nicht mehr zu schaffen.“ Man brauche zusätzliche personelle Ressourcen.

Aus diesem Grund habe er 40.000 Euro in den neuen Haushalt eingestellt, um diese Fälle extern überprüfen zu können. Dennoch beharrt Scheller darauf: „Die Rechtslage muss uns niemand erklären.“

„Skandal sondergleichen“

Zwischenzeitlich lässt er sich von Anette Lang (Bündnisgrüne) vorwerfen, es sei ein „Skandal sondergleichen, dass die Stadt Fördermöglichkeiten ignoriert“. Werner Jumpertz (SPD) fragte spitzfindig: „Sind alle anderen Städte und Landkreise doof oder haben ein Rechenbrett vorm Kopf, wenn sie Förderung beantragen?“

Es fehlt an Führung

Thomas Krüger (CDU) konstatiert: „Uns fehlt einfach seit vielen Monaten Führung im Sozialressort. Da rächt es sich, dass wir nicht genügend Beigeordnete haben. Aber das haben die Kollegen hier im Plenum mit zu verantworten, die die Wahl immer wieder hinausgezögert haben.“

Erstattung wird beantragt

Am Ende wird mehrheitlich der – veränderte – Antrag der Bündnisgrünen verabschiedet: Der Oberbürgermeister soll Einnahmen aus den Erstattungsleistungen für den Schulbegleitdienst einplanen, soll die Erstattungen beim Land beantragen und prüfen, inwieweit es Erstattungsansprüche aus den Vorjahren gibt.

Die Grünen wollten die 40.000 Euro für externe Einzelfallprüfungen streichen lassen, bekamen dafür aber keine Mehrheit.

Von André Wirsing