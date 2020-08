Brandenburg/H

Durch die Corona-Krise rollt eine Schuldenwelle auf die Havelstadt zu. „ Brandenburg an der Havel ist ja schon eine Hochburg der Schuldner. Wir befürchten aber, dass sich die Zahl der Betroffenen zum Ende des Jahres mehr als verdoppelt“, sagt Schuldnerberater Ralf Baumgart.

Mehr finanzielle Risiken

Er erwartet auch, „dass die zweite Corona-Welle droht und diese einen Anstieg der Kurzarbeit bedeutet. Dadurch besteht zusätzlich die Gefahr, dass immer mehr Menschen in eine finanzielle Schieflage geraten, aus der sie nicht mehr herauskommen“, sagt der 50-Jährige.

Der Betriebswirt ist Vorsitzender der kommunalen Schuldnerberatung Pro-Solvencia in der Geschwister-Scholl-Straße. Dort beraten fünf Mitarbeiter im Auftrag der Havelstadt jährlich um die 300 Mandanten. Die Nachfrage wächst unaufhaltsam.

Schuldnerberater an der Belastungsgrenze

„Wenn es so weitergeht, sind wir spätestens im Herbst an unserer Belastungsgrenze. Langfristig gesehen brauchen wir mehr Mitarbeiter oder die Wartezeiten steigen drastisch an. In einigen Berliner Schuldnerberatungen warten die Mandanten schon bis zu vier Monate auf einen Termin, bei uns ist das zum Glück noch nicht so“, sagt der 50-Jährige.

Angst vor Schulden

Besucher wie Daniela Eslen (Name geändert) arbeiten in der Gastronomie und suchen in der Beratungsstelle Hilfe. Die Brandenburgerin weiß nicht, ob ihr Arbeitsplatz bei steigenden Infektionszahlen und einem Einbruch der Gästezahlen im Herbst noch sicher wäre.

Deshalb sorgt sie sich, vor einem Anstieg ihrer Schulden. „Wir hatten bislang 10 bis 15 Mandanten aus der Hotellerie und Gastronomie hier, die schon in Kurzarbeit waren. Die Lage ist für sie natürlich belastend“, sagt Schuldnerberaterin Aileen Steinhoff.

Befragungen der kommunalen Wirtschaftsförderung haben im Juli 2020 ergeben, dass 70 Prozent der Unternehmen in Brandenburg an der Havel unter der Situation leiden.

Gefahr für den Kinderbonus

Dann spricht Ralf Baumgart über ein Problem, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Denn mehrere Eltern haben in der Havelstadt als Corona-Soforthilfe den Kinderbonus in Höhe von 300 Euro pro Kind beantragt.

Das Geld bedeutet für die Familien neue Hoffnung. „Wir haben Mandanten, die im Monat 100, 150 Euro zur Verfügung haben, um eine Familie mit vier Personen zu ernähren. Die sind natürlich froh, wenn sie ihrem Nachwuchs mal eine kleine Freude bescheren können, da sind 600 Euro richtig viel Geld und damit planen sie dann auch“, sagt Ralf Baumgart.

Der Kindergeldbonus ist zwar vor einer Pfändung geschützt, aber nur wenn die Schuldner keine bestehende Geldforderung von Gläubigern und ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto (P-Konto) haben. Dort liegt der Pfändungsfreibetrag bei monatlich 1.178,59 Euro. Sollten Familien diesen Betrag überschreiten, besteht aber die Gefahr, dass das Geld wieder gepfändet wird, betont Baumgart.

Er stellt deshalb klar, wie wichtig es ist, dass sich Familien in finanzieller Not bei Schuldnerberatungsstellen melden. Denn nur deren Mitarbeiter stellen der Bank ein Dokument aus, dass die Erhöhung des Pfändungsfreibetrages dokumentiert.

„Ansonsten fallen die Schuldner aus allen Wolken. Vielen ist das Problem nicht bewusst. Und dadurch entsteht die Gefahr, dass das erhoffte Geld vom Bonus an anderen Ecken fehlt. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Transparenz von Seiten der Bundesregierung gewünscht“, sagt Ralf Baumgart.

Corona-Krise übertrifft Finanzkrise 2008

Er schätzt, dass bis zu 300 Haushalte vom Verlust betroffen sind. Im „Schuldneratlas 2019“ hat Brandenburg an der Havel deutschlandweit Rang 386 von 401 belegt. Ralf Baumgart und sein Team beobachten auch deshalb jeden Tag die Situation ihrer Mandanten.

Denn anders als Unternehmer sind Verbraucher nicht verpflichtet, Insolvenz anzumelden. „Oft haben sie noch ein paar Ersparnisse, kämpfen sich von Monat zu Monat durch und stellen dann fest, dass es nicht mehr weiter geht. Wir bemerken das hier aber meist erst verzögert, so drei bis vier Monate später“, kommentiert Ralf Baumgart. Er schätzt, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise die Finanzkrise von 2008 „bei weitem“ übertreffen.

Info: Pro-Solvencia berät Schuldner ohne Termin am Mittwoch von 09 bis 13 Uhr im Haus G der Geschwister-Scholl-Straße 36 G. Weitere Infos telefonisch unter 0 33 81/30 60 50.

