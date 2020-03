Brandenburg an der Havel - Schule in Zeiten von Corona: An der Oberschule Nord sind Lehrer und Schüler nun digital vernetzt

Ab Mittwoch entfällt der Unterricht im Klassenzimmer. Nun sind Alternativen gefragt. In Nord sind Lehrer und Schüler gewappnet. Dank des Pilotprojekts Schul-Cloud geht Lernen hier auch auf Distanz.