Schulen, Straßen, Brücken:  Wo Brandenburg an der Havel noch investiert

Brandenburg/H

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden sich erst in den kommenden Jahren auf den kommunalen Haushalt niederschlagen. Deshalb wird Kämmerer Detlef Reckow nun lediglich einen „Doppelhaushalt zweiter Klasse“ für 2022/23 einbringen können. „Erste Klasse“ wäre es gewesen, wenn die laufenden Erträge den Aufwand decken würden.

Reserven werden aufgebraucht

Kämmerer Detlef Reckow. Quelle: Rüdiger Böhme

So muss aber die Kommune ans Eingemachte gehen und die Reserven aufzehren. Immerhin startet sie mit einem Gesamtüberschuss von gut 78,7 Millionen Euro ins Jahr 2022. Dieser wird allerdings schon 2026 auf knapp 23,7 Millionen Euro abgeschmolzen sein.

Und für Investitionen wie den Brückenneubau am Altstadt-Bahnhof musste bereits im laufenden Jahr ein Kredit aufgenommen werden. Die Kommunalaufsicht des Landes spielt mit, verlangt aber, dass die Stadt bei allen Investitionen nachweist, dass diese unaufschiebbar, unabweisbar sowie rentierlich sind.

Kein Wunschkonzert mehr

Und Reckow warnt auch gleich vor Traumschlössern und unmäßigen Ausgabewünschen: „Für die Stadt ergibt sich daraus auch die Notwendigkeit, dass mit den aufgenommenen Investitionen keine Projekte aus dem Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben aus Investitionspauschalen finanziert werden können, während für Pflichtaufgaben dann Kreditaufnahmen vorgesehen sind.“

Welche Investitionen will sich die Stadt Brandenburg an der Havel in den kommenden zwei Jahren dennoch leisten? Im Folgenden ein unvollständiger Überblick:

Geld für neue Blitzer

Beispielsweise soll es neue mobile Blitzer geben – 128.000 Euro soll die Ersatzbeschaffung im kommenden Jahr kosten. Neue Parkscheinautomaten für 35.000 Euro sind für 2023 vorgesehen.

Auch die Freiwilligen Feuerwehren werden bedacht: Klein Kreutz bekommt 2022 ein Löschfahrzeug für 195.000 Euro, Schmerzke ein Tragkraftspritzenfahrzeug für 230.000 Euro sowie Mahlenzien ein Tanklöschfahrzeug für 370.000 Euro. Ein Jahr später bekommt Gollwitz ein Tragkraftspritzenfahrzeug für 230.000 Euro. Ebenfalls 2023 geht es dann los mit der neuen Feuerwache in Kirchmöser, die ersten 500.000 Euro sind dafür reserviert. Die nächste halbe Million kommt 2024.

Millionen für die Schulen

Für die kommunalen Schulen werden 2022 insgesamt 4,43 Millionen ausgegeben, für die laufenden und geplanten Erweiterungen an beiden Gymnasien sowie an der Fontane- und der Sprengel-Grundschule, zudem für die Ausstattungen im Digitalpakt. 2023 sollen 3,5 Millionen Euro investiert werden, ausschließlich in den neuen Schulcampus am Wiesenweg.

In der Kleinen Münzenstraße ist kein Durchkommen mehr, die Bauarbeiten nehmen nun Fahrt auf. Quelle: Heike Schulze

Viele Straßenbaustellen

Und wer gehofft hat, die Zahl der Baustellen auf Straßen und anderen Verkehrsflächen werde mal abnehmen, wird enttäuscht. Dabei dürfte es 2022 noch moderat zugehen, sieht man von der Vollsperrung der Neustädtischen Fischerstraße/Kleinen Münzenstraße ab. Für die Verkehrsberuhigung der historischen Innenstadt sind 2022 gerade einmal 100.000 vorgesehen, die kommen auf die 400.000 Euro drauf, die in diesem Jahr nicht ausgegeben wurden. Zum Verbessern des Pflasters in der Hauptstraße soll es erst 40.000 und 2023 dann 400.000 Euro geben.

Zur Brücke am Altstadt-Bahnhof muss die Stadt 2023 knapp 3,5 Millionen Euro zugeben, insgesamt ist die Kommune bis 2025 mit 10,4 Millionen Euro für den Straßen- und Wegebau dabei. Einschließlich Straßenbahnüberführung werden es am Ende 18 Millionen Euro sein.

Kanalbrücke wird 2023 ersetzt

Für den Brückenersatzbau an der Potsdamer Straße ist die Stadt von 2023 bis 2025 mit jeweils 187.500 Euro dabei. Der Ersatzbau für die marode Brücke Kanalstraße wird 2023 3,5 Millionen Euro kosten. Zuvor wird auch noch die Bauhofstraße für 77.000 aufgehübscht.

Für den Stadtteil Görden liegen bereits seit 2020 genau 525.000 Euro für die Rekonstruktion der Beethovenstraße bereit, zudem werden 600.000 Euro bis 2023 ausgegeben. Mit 1,4 Millionen Euro soll von 2024 bis 2026 die Haydnstraße saniert werden.

Keine Eile am Packhof

Auch im Packhofquartier geht es mit der Straßensanierung nicht so schnell voran wie einmal gedacht. Für die Eichamtstraße beispielsweise waren schon Mittel fürs Jahr 2015 geplant, jetzt sollen die 803.300 erst 2025/26 ausgegeben werden. Und auch die Packhofstraße ist erst 2026 an der Reihe, hier werden 625.500 Euro aufgewendet.

Von André Wirsing