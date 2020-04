Schulen in der Havelstadt werden ab Montag schrittweise weiter geöffnet

Brandenburg/H

Nachdem die Abiturienten und Zehntklässler den Anfang machten, kehren am kommenden Montag, 4. Mai, nun die nächsten Klassen in die Schulen im Land Brandenburg zurück. Welche das sind, ist abhängig von den Schulformen. Der Unterricht wird zudem abhängig von den Kapazitäten der einzelnen Einrichtungen gehandhabt.

Weitere Herausforderung für die Schulen

Grundsätzlich gilt, dass die Jahrgangsstufe 6 sowie die Jahrgangsstufen 9 bis 12 wieder Unterricht haben werden. Das wird, so deuteten es diverse Schulleiter der Havelstadt schon im Gespräch zur Rückkehr der zehnten Klassen an, auf keinen Fall regulär in allen Fächern sowie an allen Tagen erfolgen können. Das hat zum einen mit den notwendigen Abstandsregelungen in den Klassenräumen und daraus resultierenden kleinen Gruppen zu tun. Zum anderen auch damit, dass etliche Lehrer aus dem Präsenzunterricht wegfallen, weil sie zur Risikogruppe gehören und möglichst zuhause bleiben sollen.

Gegebenfalls sind Wechsel- oder Schichtmodelle notwendig. Am von Saldern-Gymnasium etwa werden ab kommender Woche nur die Jahrgänge 9 sowie die Leistungskurse der elften Klassen beschult. Ab 11. Mai sollen die Grundkurse des elften Jahrgangs dazu kommen.

Ab diesem Datum werden übrigens auch die Fünftklässler wieder an die Schulen zurückkehren können.

Scheller bittet um gegenseitiges Verständnis

Oberbürgermeister Steffen Scheller weiß um die Herausforderungen, die die schrittweise Rückkehr in das bekannte Schulleben für Lehrer, Eltern und Schüler darstellt. „Ich möchte mich bei den Schulleitungen in unserer Stadt herzlich dafür bedanken, dass alle so intensiv an der Wiederöffnung arbeiten und dabei ganz unterschiedliche und kreative Wege der Kommunikation mit den Eltern und Schülern gefunden haben, entweder über die eigene Schul-Homepage, über Elternbriefe, Email-Verteiler oder Klassenchats“, sagt er.

Der Oberbürgermeister bittet zudem um gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme, wenn nicht gleich alles perfekt läuft. „Die neue Situation ist für uns alle gleichermaßen eine Herausforderung, die es so noch nicht gab“, sagt Scheller. „Das gilt umso mehr, als nicht gleich alle Schülerinnen und Schüler wieder starten können, sondern einzelne Klassenstufen weiter im Homeschooling lernen werden.“

Die Stadt hat eine grafische Darstellung für jede Klassenstufe und Betreuungsform erarbeitet, um die verschiedenen neuen Regelungen und Zeitpunkte übersichtlicher zu machen. Diese ist unter www.stadt-brandenburg.de abrufbar.

Von Antje Preuschoff