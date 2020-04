Brandenburg/H

Schulen und Kitas bleiben eine Woche länger geschlossen als bislang angeordnet. „Um Rechts- und Planungssicherheit für Eltern, Kinder, Trägervereine und Schulen zu schaffen, hat die Stadt Brandenburg an der Havel am Freitag, dem 17. April 2020 die seit dem 16. März 2020 bestehenden Allgemeinverfügungen zum Betriebsverbot von Kindertageseinrichtungen und Unterrichtsverbot an Schulen um eine Woche verlängert“, teilt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) mit.

Die bisher geltenden Regelungen zur Schließung der Einrichtungen bzw. zur Notbetreuung von Kindern bis 12 Jahren bleiben somit unverändert bis zum 26. April 2020 bestehen. Ursprünglich galten sie nur bis zum 19. April.

In dem am Freitag veröffentlichten Amtsblatt Nr. 11/2020 der Stadt Brandenburg an der Havel sind die Änderungen der Allgemeinverfügungen veröffentlicht. In der kommenden Woche sollen diese entsprechend der für das Wochenende angekündigten Veröffentlichung der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg angepasst werden.

Von André Wirsing