Wie kann die Zahl der Teilnehmer am Schulessen gesteigert werden? Was sind die Gründe, warum Schülerinnen und Schüler nicht am Schulessen teilnehmen: Geht es um den Preis, geht es um Freunde? Was würde Schüler motivieren, öfter am Schulessen teilnehmen?

Online-Umfrage bis Ende Januar

Zu diesen und weiteren Fragen startet die Stadt jetzt eine online-Umfrage unter Schülern und Eltern, die ab sofort bis zum 31. Januar unter www.stadt-brandenburg.de/schulessen aufgerufen werden kann.

Eltern und Schüler sind gefragt

Die Befragung richtet sich an die Eltern und an die Schüler, die sich mit ihrer Meinung selbst einbringen können. Sie umfasst Nachfragen zur Qualität und Quantität des Essens, zu den Bedingungen der Essensausgaben und Speiseräume, aber auch zu den pädagogischen und sozialen Aspekten, die bisher zur Entscheidung geführt haben, am Schulessen teilzunehmen oder nicht und was getan werden muss, diese Entscheidung zu ändern.

Fragebogen auch an Schulen

Die Befragung läuft 6 Wochen, darüber werden Eltern und Schüler unter anderem anderem über die Internet- und Facebook Seite der Stadt informiert. Auch an den Schulen wird der Fragebogen zur Verfügung gestellt.

„Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Eltern und Schüler bei der online-Umfrage mitmachen. Die Ergebnisse wollen wir dann im Februar auswerten und anschließend mit der Stadtverordnetenversammlung beraten“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Dauerstreit-Thema

Das Schulessen ist ein Dauerstreit-Thema in der Kommunalpolitik. Dabei geht es um die Qualität und auch um die Preise. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung Wünsche erhoben, zahlreiche Schulkonferenzen gaben ihre Präferenzen zu gesundem, leichtem und abwechslungsreichem Essen ab. Danach hatte die Kommune ausgeschrieben und Caterer verpflichtet. Das führte aber dazu, dass an manchen Schulen nur 3,45 Euro, an anderen hingegen 5,03 Euro pro Essen verlangt wurden.

Beschluss nicht umgesetzt

Im Juni nun beschlossen die Volksvertreter das Deckeln der Kosten – auf 3,50 Euro in der Primar-, auf 3,65 Euro in der Sekundarstufe. Scheller setzte den Beschluss allerdings nicht um, weil die durch die Kommune zu tragenden Mehrkosten von etwa 125.000 Euro pro Jahr nicht im Haushalt abgebildet sind.

Buhlen um mehr Teilnehmer

Er regte die nun wiederum beginnende Diskussion um die Qualität des Schulessens an. Die Teilnahme an der Schülerspeisung müsse attraktiver gemacht werden, es sei schließlich bedenklich, dass überhaupt nur noch 13 Prozent der Schüler überhaupt an der Gemeinschaftsverpflegung teilnehmen. Bekomme man wieder höhere Teilnehmerzahlen, sei es für die Caterer auch einfacher zu kalkulieren, so die Überlegung.

