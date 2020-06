Schulessen: Welcher Preis ist gerecht?

Brandenburg/H

Es ist eine paradoxe Situation: Einige Grundschüler der Havelschule essen das gelieferte Schulessen, andere begnügen sich mit der mitgebrachten Klappstulle, wieder andere müssen zuschauen, weil sich die Eltern das Mittagessen für ihre Kinder nicht leisten können. „Das widerspricht mittlerweile komplett dem Schulkonzept der Havelschule. Ziel ist es, dass die Kinder alles gemeinsam machen, auch das Mittagessen zusammen einnehmen“, sagt Elternsprecherin Ulrike Burkhardt.

Besondere Einrichtung

Die Havelschule ist eine besondere Einrichtung – sie wird besucht von Kindern mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen. Sie haben einen besonderen Betreuungsbedarf, deshalb ist das Konzept auch auf Gemeinsamkeit ausgerichtet. Die Kinder sollen mit Unterstützung voneinander lernen und sich gegenseitig helfen.

Unterschiedliche Preise

Nun ist seit Ende vorigen Jahres das warme Mittagessen für die Schüler in der Stadt unterschiedlich teuer: An acht Grundschulen kostet es 3,45 Euro, an zwei weiteren Grundschulen („ Wilhelm Busch“, „ Theodor Fontane“) sowie an den beiden städtischen Gymnasien kostet es 4,50 beziehungsweise 4,65 Euro, an sechs weiteren Einrichtungen –darunter Havelschule – sind 4,93 bis 5,03 zu zahlen.

Wunsch der Schulkonferenzen

Das ist das Ergebnis eines Vergabeverfahrens, welches die Stadt im Vorjahr realisiert hat. Zuvor waren im ersten Quartal 2019 alle Schulkonferenzen befragt worden, welchen Standard das Essen in Sachen Gesundheit und Qualität sowie Zubereitung haben solle. Fast alle beteiligten sich und formulierten ihre Wünsche. Entsprechend sahen die Preisofferten der Catering-Anbieter aus.

Verfahren war rechtmäßig

Ulrike Burkhardt sprach im vergangenen Dezember in der Bürgerfragestunde der Stadtverordneten vor, Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) beschied ihr lediglich, dass das Verfahren rechtmäßig gewesen und deshalb nicht mehr zu ändern sei. Die Mutter zweier Kinder wollte es aber nicht hinnehmen, dass sie für ein Kind 3,45, für das andere fünf Euro zahlen soll, damit diese an der Schülerspeisung teilnehmen können.

Petition seit Februar

Sie formulierte im Februar eine Petition, die bedingt durch die Pandemie erst jetzt behandelt werden kann. Darin fordert sie ein Subventionieren der Preise durch die Kommune: Pro Mittagessen sollten von den Eltern nur 3,50 Euro bezahlt werden, den Rest übernimmt die Stadt.

Mehrkosten für die Stadt

Es müssen nicht immer Nudeln mit Tomatensauce sein. Quelle: ZB

Das würde nach Berechnungen der Verwaltung 125.000 Euro im Jahr kosten. Scheller will, dass die Petition abgewiesen wird: Das wäre Ungleichbehandlung, weil unterschiedliche Qualität zum selben Preis zu haben sei. Zudem könnten arme Familien eine Kostenübernahme aus dem Programm Bildung und Teilhabe bekommen, Familienpass-Inhaber einen Zuschuss von 97 Cent pro Essen.

Kompromiss im Ausschuss

Aber 976 Menschen unterstützten mit ihren Unterschriften eine parallel laufende Online-Petition von Ulrike Burkhardt. Im Petitionsausschuss der Stadtverordnetenversammlung wird nun ein Kompromiss empfohlen, über den die Stadtverordneten allerdings noch entscheiden müssen: Das Essen wird bis zum Jahresende durch die Kommune subventioniert, gleichzeitig soll die Stadt die Anbieter zu günstigeren Preisen bewegen.

Anbieter gibt nicht nach

Es dürfte schwierig sein, dies durchzusetzen. „Wir hatten den Anbieter schon in der Schule. Er argumentiert, dass er auch seine Kosten habe und deshalb nicht mit dem Preis heruntergehen kann“, sagt Andreas Thieke, Vize-Elternsprecher der Havelschule.

Frustrierte Ausschuss-Chefin

Zuletzt sind die Stadtverordneten auch nicht mehr dem Votum des Petitionsausschusses gefolgt, jüngstes Beispiel war die Petition der Bürgerinitiative Göttin, die am Ende von den Volksvertretern bis zur Unkenntlichkeit aufgeweicht worden war. Das frustriert die Ausschussvorsitzende Anette Lang ( Bündnisgrüne): Sie regt an, dass die Mitglieder des Petitionsausschusses vor ihrer Empfehlung Rücksprache mit ihren Fraktionen halten, damit es nicht immer wieder in der Volksvertretung böse Überraschungen gibt.

Linke will nachlegen

Die Fraktion Die Linke will nun abwarten, wie die Stadtverordneten zur Petition entscheiden. Sollte diese nicht erfolgreich sein, werden die Linken einen förmlichen Antrag einbringen – ebenfalls mit der Intention, die Schulessen-Preise bei 3,50 Euro zu begrenzen.

