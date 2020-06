Brandenburg/H

Die Linke legt beim Thema Schulessen noch einmal nach: Die Stadtverordneten sollen die Preisobergrenze je Essen für Schüler in der Primar- und Sekundarstufe auf maximal 3,50 Euro festsetzen. Die Stadt trägt den Differenzbetrag zwischen maximal 5,03 und 3,50 Euro. Dies gelte für den Vertragszeitraum 2020 bis 2022.

Entscheidung am 24. Juni

Bei einer Neuausschreibung habe das Schulverwaltungsamt darauf zu achten, dass eine warme Mahlzeit zu einem angemessenen Preis von maximal 3,80 Euro zur Verfügung gestellt wird. So sieht es ein Antrag der Partei vor, über den die Stadtverordneten am 24. Juni zu entscheiden haben.

Nur jedes 18. Kind isst

In der Otto-Tschirch-Oberschule, in der BOS Kirchmöser, in der Oberschule Nord, in der Nicolaischule, in der Pestalozzi-Schule sowie in der Havelschule müssen nach der jüngsten Vergabe durch die Kommune die Eltern für die Schüler der Sekundarstufe 5,03 Euro bezahlen. Nun rechnen die Linken vor: Mit den neuen Preisen sei die Zahl der Teilnehmer an der Schulspeisung um 65 Prozent zurückgegangen – von vormals 255 ist die Zahl auf 89 gefallen. Das sei nur noch jeder 18., vorher war es jeder 6, der überhaupt gegessen hat.

333 Schüler weniger

Insgesamt nähmen 333 Schüler weniger an der Schulspeisung teil. In den anderen Schulen mit etwas moderateren Preisen sei der Rückgang allerdings nicht so stark wie an den genannten Einrichtungen.

Vergabeverfahren war korrekt

Die Stadt verweist darauf, dass das Vergabeverfahren rechtmäßigen abgelaufen sei und die Schulkonferenzen einbezogen waren. Müsste sie nun das Schulessen wie vorgeschlagen subventionieren, wären das Kosten von rund 125.000 Euro im Jahr.

Unsicherer Petitions-Entscheid

Die Linken hatten ihren Antrag schon länger angekündigt, offensichtlich wollten sie aber abwarten, wie eine Petition von Ulrike Burkhardt beschieden wird. Die Elternsprecherin der Havelschule hatte im Februar eine Petition mit ähnlichem Ziel eingereicht. Der Petitionsausschuss hatte einen Kompromiss vorgeschlagen: Die Stadt subventioniert das Essen bis zum Jahresende, verhandelt dann mit dem Caterer über bessere Preise.

Rechtlich nicht durchsetzbar

Aber das dürfte rechtlich gar nicht durchzusetzen sein, weil es gegen Vergabe- und Vertragsrecht verstößt. Deshalb soll es nun einen Beschluss geben (oder nicht), nach dem die Kommune zu dem jeweiligen Essens-Zuschuss verdonnert wird. Die Diskussion der Stadtverordneten dürfte länger dauern.

Von André Wirsing