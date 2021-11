Brandenburg/H

Die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung schnürt die ganze Diskussion um das geplante neue Schulzentrum noch einmal auf. „Wir wollen das Schulzentrum an einem zentralen Ort unserer Stadt. Deshalb setzen wir auf den Bau des neuen ,Bildungscampus’ am Wiesenweg. Dort soll auf der gesamten verfügbaren Fläche eine große Lösung entstehen, ein Zentrum der Bildung, das nicht nur den heutigen Anforderungen entspricht, sondern auch den Bildungsaufgaben der Zukunft entspricht“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Jean Schaffer.

Ein Plan für alle Schulen

Jüngst habe die Fraktion gemeinsam mit ihren sachkundigen Einwohnern und Oberbürgermeister Steffen Scheller über die Fragen des Renovierungs- und Neubaubedarfs Brandenburger Schulen diskutiert. Diese müssten für die Bedarfe der kommenden Jahre ertüchtigt werden. An allen Schulen sollte es selbstverständlich sein, dass moderne Lernmittel, eine aktuelle technische Ausstattung und Räume für moderne und individuelle Lernformen vorhanden sind.

Einhellige Meinung der CDU-Fraktion war, dass man die vorhandenen Schulen nicht im Schatten neuer Planungen vergisst: „All unseren Schulen gehört weiter unsere Aufmerksamkeit, auch wenn wir einen neuen Bildungscampus für die Bildung der Zukunft planen.“

Campus als zentrale Lösung

Der neue Bildungscampus soll mehr sein als eine Aneinanderreihung von verschiedenen Schulgebäuden. Die CDU will am Wiesenweg zunächst eine Grundschule, eine Oberschule und einen Hort errichten. Daneben sollen eine Mensa, Bibliothek, Sportplätze und eine multifunktional nutzbare Halle errichtet werden. In der Halle sollen sowohl der Schulsport, als auch andere Veranstaltungen stattfinden können. Weitere Einrichtungen könnten folgen.

„Schule entwickelt sich“

„Schule entwickelt sich ständig fort. Der Lernort Schule wird zum Lebensort. Die Halbtagsschule zur Ganztagsschule. Das klassisch gegliederte Schulsystem steht vor Herausforderungen. Die inklusive Schule, der Wandel der Unterrichtsformen und die zunehmende Individualisierung und Kleingruppenarbeit im Schulalltag verlangen neuen Antworten“, sagt die CDU-Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann. Das habe auch tiefgreifende Konsequenzen für Schulneubauten.

Breite Debatte zur Bildung

Die CDU-Kreisvorsitzende Dietlind Tiemann will in den kommenden Monaten eine breite Debatte über die Zukunft der Bildung in Brandenburg an der Havel anstoßen: „Wir wollen alle Beteiligten gewinnen, sich genauer mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu fragen, welche Funktionen die neue Schule erfüllen soll. Schüler, Eltern, Pädagogen, Wirtschaft und Wissenschaft vor Ort, Schulverwaltung, Architekten, Politik sollten miteinander sprechen, um das Bildungszentrum von Beginn an auf einen Erfolgskurs zu bringen.“

Mehrheiten sind unklar

Unklar bleibt, ob die CDU für den Vorschlag eines zentralen Schulzentrums Mehrheiten findet. In den jüngsten Diskussionen in Bildungs- und Hauptausschuss hatte sich auch eine „geteilte Lösung“ abgezeichnet. Diese könnte so aussehen, dass der neue Oberschulstandort am OSZ in der Caasmannstraße bei Bedarf erweitert wird und eine neue Grundschule mit Hort und Sporthalle südlich des Wiesenweges nahe der Dreifelderhalle entsteht. Das wäre schneller und wahrscheinlich auch billiger umzusetzen.

Von André Wirsing