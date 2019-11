Brandenburg/H

Ein Zeuge stellte am Sonntagvormittag an der Fassade eines Mehrfamilienhauses am Altstädtischen Markt zwei Farbschmierereien fest, berichtet die Polizei am Montag. Die beiden Schriftzüge sind etwa 30 mal 25 Zentimeter und 80 mal 80 Zentimeter groß und wurden mit schwarzem Farbstift aufgebracht.

Von MAZ