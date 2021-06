Brandenburg/H

Der Angeklagte Angelo L. ist nicht anwesend. Er lässt sich von seiner Rechtsanwältin Bettina Holstein vertreten. Und so sitzen am Mittwoch in Saal 7 im Landgericht Potsdam ausschließlich Juristen zusammen. Der Berufungsprozess gegen einen Schwarzfahrer wird fast zu einer Uni-Vorlesung im Strafrecht.

War es versuchte räuberische Erpressung oder Nötigung? Das ist die Frage, die im Raum steht. Der Fall: Am Morgen des 14. Dezember 2018 fährt Angelo L. in der Straßenbahn der Linie 6 in Richtung Hauptbahnhof. Einen Fahrschein kann er nicht vorzeigen, als in Höhe der Jahrtausendbrücke Kontrolleure nach seinem Ticket fragen.

Schwarzfahrer will Personalien nicht preisgeben

Seinen Pass möchte er auch nicht herausrücken, er versucht sich aus der Situation rauszuwinden. Doch die beiden Kontrolleure bauen sich so vor und neben ihm auf, dass der Weg zum Ausgang versperrt ist. Die Kontrolleure rufen die Polizei, sie solle zum Hauptbahnhof kommen. Dort steigen Angelo L. und die Kontrolleure aus.

Die Polizei ist noch nicht da, die Kontrolleure versuchen den Schwarzfahrer festzuhalten. Der will erneut fliehen, es kommt zu einer Rangelei. Dabei tritt Angelo L. einem der Kontrolleure gegen die rechte Schulter. Dieser wird so sehr verletzt, dass er anschließend fast vier Monate nicht arbeiten kann.

Der heute 24-jährige Angelo L. wurde am 18. Dezember 2020 im Amtsgericht Brandenburg an der Havel zu 100 Tagessätzen à 20 Euro verurteilt. Wegen versuchter räuberischer Erpressung, Erschleichen von Leistungen und Körperverletzung. Dagegen legte er Berufung ein. Denn bei dieser Höhe würde das Urteil in seinem Vorstrafenregister landen.

Perfekter Fall fürs Staatsexamen

„Das ist ein perfekter Fall für eine Prüfung im zweiten Staatsexamen. Wenn man seine Prüflinge ärgern will“, sagt Richter Stephan Mracsek. Denn einfach ist die Bewertung des Falles nicht. Erpressung bedeutet, dass sich ein Täter bereichern will, in dem er seinem Opfer Gewalt oder eine andere üble Tat androht.

Der Vorwurf der räuberischen Erpressung scheint Richter Mracsek in diesem Fall nicht konkret genug. „Das Hauptziel des Angeklagten war es, die Feststellung seiner Personalien zu verhindern“, sagt er.

Keinen Eintrag ins Strafregister

Strafverteidigerin Bettina Holstein richtet ihren Blick auf die zeitliche Abfolge. Als die Körperverletzung am Bahnhof begangen wurde, war die Tat der Beförderungserschleichung bereits abgeschlossen. Sie sieht die beiden Handlungen nicht als eine einheitliche Tat. Holstein hält deshalb eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 20 Euro für angemessen.

Die Staatsanwaltschaft fordert hingegen ein höheres Strafmaß: 90 Tagessätze à 23 Euro. Sie sieht die Körperverletzung und die vorausgegangene Nötigung als eine zusammenhängende Tat, allerdings erkennt auch sie keine versuchte räuberische Erpressung.

1800 Euro muss Angelo L. Strafe zahlen

Das Landgericht Potsdam verurteilt Angelo L. am Ende wegen versuchter Nötigung, Schwarzfahrens und Körperverletzung. Er bekommt eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 20 Euro und behält damit eine weiße Weste im Vorstrafenregister.

Der vorsitzende Richter erkennt in dem Tritt gegen die Schulter die schwerwiegende Tat. „Die Körperverletzung war komplett unnötig, die Kontrolleure haben es eh schon schwer genug“, sagt Mracsek in seiner Urteilsbegründung.

Von Lena Köpsell